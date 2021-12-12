被蔡英文影射特權份子　顏寬恒反譏：這4年大家過得好嗎

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顏寬恒今回應媒體時說：「這種指控大可不必。」並酸蔡英文將2012年有旁白「這4年你過得好嗎？」的YouTube影片悄悄設為不公開，「掌握最大權力的人，無法面對過去質疑政府的自己，這樣的總統還能做什麼、說什麼？」
顏寬恒問，這4年除了特定族群、網軍、政府高官過得好，還有誰過得好？掌握政府資源成為總統的人，連面對自己都不敢，更何況是被人檢梘。
關於學者批評他對能源政策的立場矛盾，顏寬恒說：「我的立場從頭到尾沒變過，台中人不能容忍中火增加燃煤、中火除非等量除役與拆除，才能新設燃氣機組。」並批評林靜儀身為醫師，卻恐嚇台中人要吞下北部缺電的500萬噸燃煤。
媒體問及，前交通部長林佳龍昨在公投宣講時，指顏寬恒和盧秀燕害台中人多吸2年空污。顏寬恒說，林佳龍擔任台中市長時，因空污防治不力被人民唾棄下台，林佳龍時期中火一年燒1374萬噸煤、盧秀燕現在992萬噸，兩件事一來一往，500萬的奧妙就在這裡。
對手林靜儀反駁顏寬恒的說法，指他沒有中心思想、只會為反而反，黨主席說什麼他就做什麼。林靜儀說，政府推動三接案就是為了增氣減煤、降低空污，顏寬恒一直不願面對她對四大公投的質疑，反三接又提不出減煤辦法，不僅邏輯不通，也看不出他對國家重大政策的監督立場。
林靜儀批評，針對公共議題，往往她問A，顏寬恒就答B，兩人同為上屆立委，自己任內針對空污多次質詢，從肺癌的篩檢到預防都提出討論，顏寬恒什麼都沒做，卻只會為了選舉，臨時找家屬開記者會。