台北一次變電所事故逾30萬戶停電　台電致歉並提補償

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他說，變壓器主要功能是將高壓轉低壓電力，給用戶使用，系統電壓也會隨著用戶用電負載的變化而隨時波動，變壓器就具備這樣自動調整電壓功能，當用戶用電量增加，系統電壓會自動下降，變壓器會自動幫忙把系統電壓調高上來，反之，當用戶用電量減少，系統電壓就會升高，變壓器會自動把系統電壓壓下來，變壓器是協助維持系統電壓穩定，將電壓控制在一定範圍能力，大家質疑長期降壓運轉，基本上國內學者也提到適度調降電壓有助節省用電，而維持系統穩定是台電職責，也會確保電壓穩定與安全。
台電也強調，台電皆有針對變電所設備定期巡檢，一般變壓器故障不會造成大規模停電，此次事故是由於變壓器故障起火導致高溫濃煙，進而造成變電所匯流排跳脫引起，台電後續將待現場溫度降低後，進一步進行詳細的檢查與精進，降低類似事故再次發生。
台電也澄清，經查這次發生事故的台北變電所近期並未發生變壓器跳脫事故，而這次起火是變壓器的絕緣油，並非外界所指發生爆炸。另外，外界指稱出變電所下有一萬公升油、無法用水撲滅等說法，台電澄清變電所底下沒有油庫，媒體此類說法並不正確。
不過，由於突然停電，很多用戶抱怨家中電器因此損壞，台電是否會賠償？對此，台電發言人張廷抒表示，由於這次停電是屬於「設備故障」，台電將按照經濟部核定的營業規章第39條規定，辦理用戶的電費扣減事宜，按照停電時數來扣減電費。