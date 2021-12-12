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真這麼夯？台南買房排隊客都大咖　「一理由」不買不安心

▲台南市東區位於蛋黃區，近期受到南科、通貨膨脹等議題影響，房市異常火熱。（圖／NOWnews資料照）
▲台南市東區位於蛋黃區，近期受到南科、通貨膨脹等議題影響，房市異常火熱。（圖／NOWnews資料照）

記者賴志昶／台北報導

2021-12-12 16:32:33

近期南部房市火熱程度不言而喻，其中台南的表現更是亮眼，近期當地更傳出有建案出現人潮漏夜排隊買房，引起各界議論。對此，當地房仲坦言，排隊買房的現象確實出現，且其中不泛有「大咖」，有不少人已經持有一、二棟房以上，還開著名車到現場排隊，主要是現在通膨議題發酵，民眾擔心身家跟著貶值，因此寧願把錢拿出來投資房地產。

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大家房屋台南小東加盟店店東黃啟將指出，近期確實台南市周邊房市相當火熱，日前在東區某新建案就出現排隊人潮，而且都不是臨演，「因為裡面好幾個都是我朋友或認識的！」有部分是房仲同行，也有不少「大咖」客戶開著名車來排隊，大多數是以投資居多，幾乎都是「有錢又有閒」的人。

至於這些建案有哪些受青睞之處，黃啟將分析，在台南市區蛋黃區的新大頭均價約在4字頭，就算來到東區平均每坪也有35萬上下；而該建案雖然已經接近蛋白區，但離市中心也開車5分鐘以內即可到達，且每坪開價僅30萬初頭，因此受到不少人青睞。

除此之外，近期台南市區的房市表現也相當強勁。黃啟將說，近期在蛋黃區的透天物件相當熱門，幾乎都是釋出約2、3個禮拜就能成交。至於為何老透天會受到消費者喜愛？他分析，現在市區老透天的總價約1千萬初頭，若以同樣價位要買新屋，只能選擇電梯大樓，且大多是兩房格局，空間較窄小，因此舊房子只要屋況不錯，只要一開賣都會有不少人來詢問。

除了蛋黃區之外，近期善化、新市、安定等蛋白區也因為南科議題，近期受到不少關注。黃啟將觀察，事實上這些蛋白區的南科議題發酵許久，約5年前每坪均價還是僅14、15萬，持續好一段時間，市場一直都熱不太起來，但突然在近年開始，房價逐漸飆升，現在每平均價漲到3字頭，漲了一倍以上。

他也坦言，台南蛋白區的漲價「不太合理」，以同為蛋白區的漲價帶來說，永康就還算是有生活機能，因此房價稍漲可能還有些理由，但善化等地以「老台南人」的角度來看，「比較純樸，都是農村、小巷弄」，但現在一坪也漲到3字頭，已經接近同為台積電重鎮的新竹竹北價位，但生活機能、交通等條件都還沒有到位，價格卻先漲，確實是有點誇張。

黃啟將認為，台南市近2年來人口並未增加比較多，但確實房地產交易量出乎想像，最主要是民眾的購屋心態改變，現在消費者怕通膨，擔心錢放在銀行價值會縮水，因此急著把錢拿出來投資，這時候價格穩固的房地產，就是這些客戶的選擇，尤其現在房貸利率又低，「在這個浪頭上，好像不買個房子就不安心」，因此造就近期的房市熱度。

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