真這麼夯？台南買房排隊客都大咖　「一理由」不買不安心

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至於這些建案有哪些受青睞之處，黃啟將分析，在台南市區蛋黃區的新大頭均價約在4字頭，就算來到東區平均每坪也有35萬上下；而該建案雖然已經接近蛋白區，但離市中心也開車5分鐘以內即可到達，且每坪開價僅30萬初頭，因此受到不少人青睞。
除此之外，近期台南市區的房市表現也相當強勁。黃啟將說，近期在蛋黃區的透天物件相當熱門，幾乎都是釋出約2、3個禮拜就能成交。至於為何老透天會受到消費者喜愛？他分析，現在市區老透天的總價約1千萬初頭，若以同樣價位要買新屋，只能選擇電梯大樓，且大多是兩房格局，空間較窄小，因此舊房子只要屋況不錯，只要一開賣都會有不少人來詢問。
除了蛋黃區之外，近期善化、新市、安定等蛋白區也因為南科議題，近期受到不少關注。黃啟將觀察，事實上這些蛋白區的南科議題發酵許久，約5年前每坪均價還是僅14、15萬，持續好一段時間，市場一直都熱不太起來，但突然在近年開始，房價逐漸飆升，現在每平均價漲到3字頭，漲了一倍以上。
他也坦言，台南蛋白區的漲價「不太合理」，以同為蛋白區的漲價帶來說，永康就還算是有生活機能，因此房價稍漲可能還有些理由，但善化等地以「老台南人」的角度來看，「比較純樸，都是農村、小巷弄」，但現在一坪也漲到3字頭，已經接近同為台積電重鎮的新竹竹北價位，但生活機能、交通等條件都還沒有到位，價格卻先漲，確實是有點誇張。
黃啟將認為，台南市近2年來人口並未增加比較多，但確實房地產交易量出乎想像，最主要是民眾的購屋心態改變，現在消費者怕通膨，擔心錢放在銀行價值會縮水，因此急著把錢拿出來投資，這時候價格穩固的房地產，就是這些客戶的選擇，尤其現在房貸利率又低，「在這個浪頭上，好像不買個房子就不安心」，因此造就近期的房市熱度。