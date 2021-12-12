7縣市長齊聚！藍軍大遊行喊破6萬人　馬、傅同台零互動

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朱立倫表示，儘管下著大雨，但仍然有這麼多人民站出來對抗鴨霸的民進黨政府。今天民進黨政府動用政府的資源、搜羅民間資源與力量來對抗真正的人民。「我要拜託大家，我們小老百姓、真正的人民一起站出來！不是只有國民黨的朋友站出來。全台灣的人民都站起來！」
朱立倫進一步表示，四個公投大家都要投下「同意」！反萊豬案，絕對不是為了一黨之私，萊豬的傷害難道只有我們國民黨的人才知道嗎？難道只有針對國民黨的下一代，民進黨的下一代不一樣會吃到嗎？公
朱立倫說，投綁大選，省錢又省工，民進黨偏偏要不同天，浪費錢又浪費工，大家蓋同意票讓我們一起省錢又省工；還有珍愛藻礁、重啟核四兩個議題，一個是環保、一個是能源議題，今天我們與許多公民團體站在一起，要保護我們美麗的藻礁，也要確保我們有足夠的能源拚經濟，讓我們大家一起共同支持「四個都同意，台灣更美麗」。
馬英九表示，農委會主委陳吉仲指出「豬吃萊克多巴胺等於人吃的保健食品」，這樣失言、失格的政務官還能做下去？過去蔡同榮號稱蔡公投，多年後，蔡英文總統封殺公投、破壞觀塘藻礁的生態，直接成了「蔡殺頭」。
馬英九進一步表示，台灣四年當中發生四次大停電，在核一、核二除役以後， 誰來拯救台灣的供電？而世界趨勢，核電早已被認定是綠能。馬強調，在他任內，綠能占比為4.8%，但如今民進黨執政五年，綠能增長非常有限，連1%都不到，「2025非核家園」、「2025綠能20%」、「2050年碳中和」等等口號， 根本是不可能的夢想，民進黨政府的能源政策太過躁進，因此，台灣需要「以核養綠」。
郝龍斌表示，民進黨昨天在公投宣講會上說「要抗中保台，就要不同意公投」，這根本就是「換了位置就換了腦袋」！這四個案子中，有三個案子就是民進黨當初堅持的！而自從民進黨執政以來稿「抗中保台」，數個邦交國跟中華民國斷交，前幾日尼加拉瓜也跟台灣斷交，民進黨其實是「抗中害台」，只有抗中，沒有保台。
楊鎮浯表示，他雖然在外島，但公投事關台灣人民的福祉，他特定從金門飛來，剛下飛機就直奔自由廣場，要表達對公投的支持。他表示「沒有人能夠置身事外」、「每一天、每一分鐘我們都不能浪費，要全力向鄉親催票」。
江啟臣表示，雖然下雨，但他看見大家臉上表情很光榮，風雨生信心，下禮拜六，人民要用公投自己做主，「民主不是民進黨做主，而是人民做主」，他也表示，這次的公投「不是政黨對決」，如果有，其實只有一個政黨──那就是「現在的民進黨」對上「過去民進黨」。