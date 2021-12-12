塗鴉牆神祕「華」人是誰！網猜劉德華　答案揭曉是她

近來西門町商圈一面巨型人臉塗鴨牆超紅，走進電影街就一覽無遺，由於塗鴉上有「華」藝術字樣，台大學生在Dcard詢問，「這個『華』是誰？」反應超熱烈，因為最近Netflix原創影集《華燈初上》紅遍大街小巷，有人就猜這面牆很像畫楊謹華，但最搞笑的是，居然有人猜是「鄧佳華跑外送到西門町」，還有人胡亂猜是「劉德華」、「沈春華」。其實，這是陳華最新單曲《燭光晚餐》ft.禮韋量身打造的MV場景，特別邀請到塗鴉藝術創作藝術家傅星翰（Vastar）進行現場創作。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-12 18:30:00
陳華《燭光晚餐》的MV特別跨界合作，因嚴爵，感動於一群長期致力於塗鴉藝術的推動者，希望將這支MV結合街頭藝術，讓更多人知道這些藝術創作背後的故事。在嚴爵穿針引線下，與藝青會暨CITYMARX塗鴉團隊創辦人鄭子靖、唐豐藝術中心總監林蕾蕾攜手合作，特別邀請藝術家傅星翰，耗時8小時完成這片牆面，傅星翰特別將先前禮韋的《小海灘》與陳華的《月亮失約了》兩人個別單曲中的代表符號，海灘、月亮兩大元素融入其中。
值得一提的是，當這面塗鴉牆在西門電影街出現，居然引起年輕族群的關切，在Dcard上討論得沸沸揚揚，因為大家都對牆上這位叫「華」的美女充滿興趣，紛紛猜起本尊來，目前最紅的華劇《華燈初上》劇力萬鈞，就有同學猜畫中人是「楊謹華」，疑這是Netflix的另類廣告，此外，有人見「華」就開槍，「沈春華」、「劉德華」紛紛出籠，非常有趣。