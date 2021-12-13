最夯聖誕甜點是誰？「這款」至少要排半小時 買到有面子
浪漫的聖誕節就要到來，還沒準備好禮物的男生們，這篇可要好好把握！《NOWnews》蒐羅今年最受注目的聖誕甜點，不只有可愛的外表，超萌的口味讓你拿出去超有面子！女友收到絕對一秒投降更愛你，期間限定流口水的最夯美味都在這一篇，速速看完手刀出發快去搶吧。
記者蕭涵云/綜合報導
2021-12-13 17:44:05
可不可熟成紅茶攜手與KFC肯德基跨界重磅聯名，本月初開賣的紅寶歐蕾蛋撻，將招牌熟成紅茶與紅寶石巧克力優雅變身為肯德基人氣蛋撻甜點，酥脆蛋撻皮蓋上白歐蕾奶凍後，再淋上香甜紅寶石可可醬，裡頭更藏有濃厚熟成紅茶內餡，夢幻粉嫩色彩吸引超多女孩嚮往。
民眾吳先生向記者透露，上週五晚間非用餐時間前往門市購買，花超過10分鐘排隊點餐後，店員竟告知「紅寶歐蕾蛋撻」製作等候還要至少半小時。可見聯名新作有多搶手，買到絕對有面子！
可不可熟成紅茶在本月還推出兩款新版聖誕奇幻限定杯膜，還有機會獲得特製「紅寶歐蕾」與「金巧歐蕾」限定口味之聖誕巧克力片的聖誕驚喜。於可不可熟成紅茶門市消費指定新品，即有機會獲得重新詮釋的肯德基老爺爺，新設計活動聯名限量店卡，憑卡至肯德基門市享購入「紅寶歐蕾蛋撻雙色禮盒」優惠價209元（原價229元）。加入官方LINE進行聖誕玩色心理測驗互動遊戲，還有抽中聯名蛋撻禮盒免費體驗。
呼應正式開城的「新北市歡樂耶誕城」，Global Mall板橋車站推出七大聖誕甜點快閃，其中來自日本萌翻所有女生的「Nekoneko shokupan貓咪生吐司」，竟然推出草莓牛奶口味，以北海道牛奶搭配酸甜大湖草莓乾與煉乳，粉白相間的漩渦斑紋，可愛度爆表。
新加坡茶品TWG Tea聖誕節也以紅寶石光澤為靈感，打造波本香草紅茶佐栗香馬卡龍（Festive Macarons），綿密栗子泥包裹著血橙及巧克力甘納許，醇香動人，是聖誕節最完美的茶點。
生乳捲指標品牌亞尼克，年末壓軸推出暖陽辛香味「肉桂生乳捲」，趁著今年肉桂捲風潮，把注目口味發揮至招牌生乳捲中，辛香風味融合北海道奶霜，再撒上肉桂粉、二砂糖一起烘烤出泡芙蛋糕體，並捲入特製柴燒黑糖肉桂奶霜，炭焙香韻十足。
亞尼克還推出獨家通路限時販售的48小時絕配超殺活動，12/13中午12點至12/15中午12點，在擁有近20件人氣商品的官網上，只要任選滿4件，即可享每件333元均一價，滿6件還可享免運，滿10件再送一條冠軍原味生乳捲！除各款生乳捲外，還可搭配派塔、巴斯克生起司、北海道黑酷曲等商品，意圖使人開團購搶貨！
日本超人氣甜點PABLO起司塔在統一時代百貨台北店快閃啦！即日起開賣至明年1/13，除了人氣原味起司塔還有當季迷你蒙布朗，以及PABLO聯名辻利茶舗的抹茶紅豆迷你起司塔及迷你巴斯克。即日起至12/15，凡購買經典原味起司塔享88折優惠，12/16～明年1/2，購買迷你起司塔享買6送2、買8送4。