大樹苦瓜季產品 陳其邁︰五倍券、高雄券及農遊券都可用
高雄市大樹區農會今(12)日在姑山倉庫文化產業休閒園區舉辦苦瓜季行銷活動，市長陳其邁也到現場支賣力推銷持高雄農特產苦瓜農產品，陳其邁表示，苦瓜抗氧化元素含量多，也是非常具有代表性的農產品，他不僅鼓勵大家多買，還提醒大家五倍券、高雄券、農遊券通通可以用外，他也加碼請民眾吃枝仔冰。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-12 21:00:00
大樹區農會每年舉辦苦瓜評鑑，針對重量、外觀、整齊度、色澤、皮鱗粗細及果肉品質條件，選出優勝農民，今年則選在姑山倉庫舉辦文創市集及大樹農特產展售，結合親子趣味闖關遊戲拿獎品，現場更準備1千份鳳梨苦瓜雞湯讓民眾品嚐。陳其邁與農業局長張清榮、大樹農會總幹事歐幸娟、立委邱議瑩及多名市議員等人幫忙行銷，陳其邁並頒發苦瓜評鑑競賽優勝獎牌給獲獎農民。
陳其邁表示，大樹是好地方，有舊鐵橋、鳳梨工廠，觀光風景和豐沛水資源，因此大樹不少農特產都有名好吃，舉凡鳳梨、玉荷包、絲瓜還有「瓜中C王」的苦瓜，每一項都很熱銷。
今日活動現場除舉辦珍惜水資源講座和防火宣導，還有文創市集及大樹農特產展售，結合親子趣味闖關遊戲拿獎品，並準備一千份鳳梨苦瓜雞湯讓民眾品嚐。