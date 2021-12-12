台北一次變電所設備老舊！台電爆早該遷建 但這原因延用
台電台北一次變電所因設備故障起火，造成雙北共30萬5418戶停電。台電今（12）日下午召開記者會致歉，並針對停電用戶提出補償方案。同時，台電也透露，這次事故的台北一次變電所是使用多年比較舊的設施，台電早就規畫並完成要改建且遷建，相隔一條路的台電萬隆室內變電所早在2年前就已興建完成，但因當地居民有疑慮，遲無法進場安裝相關設備，若能盡早讓室內變電所啟用，將可避免今日類似事故發生，對於電網穩定與供電品質將有所助益。
記者顏真真/台北報導
2021-12-12 17:52:17
台電今日由經濟部次長曾文生率領台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利、發言人張廷抒及調度處長吳長進召開記者會，台電一開始也說明今日台北一次變電所事故原因並致歉。台電發言人張廷抒指出，今日上午9時42分因台北一次變電所五號配電變壓器因設備故障，造成絕緣油燃燒，燃燒所產生的濃煙，造成其他設備絕緣不良，因此陸續有161kV變壓器及69kV變壓器跳脫，才造成這次大規模停電，台北市木柵與新北市新店等部分地區共計30萬5418戶停電。
台電隨即成立緊急應變中心，並動員百名人力搶修，火勢已迅速撲滅，無人員受傷，針對停電用戶也以最快速度復電，15分鐘內9成用戶已完成復電，並於13時7分全數復電。台電也強調，近兩年都沒有這樣的事故，這是台北一次變電所第一次發生。
至於究責問題，台電總理鍾炳利說目前還在調查中，看起來目前了解是設備本身問題，因設備故障導致絕緣油高溫，然後產生火災，火災造成排煙問題，使得161kV變壓器及69kV變壓器跳脫，造成大停電。對於今日事件是否會影響公投結果？鍾炳利說，這是兩碼事。沒有關係，這次是變壓器的突發事件。
張廷抒也提到，這次事故的台北一次變電所是使用多年比較舊的設施，台電早就規畫並完成要改建且遷建。鍾炳利進一步指出，其實相隔一條路的台電萬隆室內變電所早在2年前就興建完成，就等著設備。也就是變壓器搬進去，但因居民對變壓器搬進去，意見是有很多，也因設備搬不進去，台北一次變電所只能繼續延用，但因這是開放式，變壓器故障發生火災，燃燒所產生的濃煙，造成其他設備絕緣不良，陸續有161kV變壓器及69kV變壓器跳脫，才造成這次大規模停電。
他強調，如果搬進新的變電所，這問題就不會發生，即便變壓器故障也不會有這麼嚴重的事發生，室內變電所有規畫完善的消防及隔煙設備，今日這些問題絕對可以克服，也希望居民能了解。至於有沒有搬遷的時間表？鍾炳利說當然希望越快好，但居民疑慮仍存在，他也強調供電安全，希望居民可以了解放心，盡快讓台電搬進去，設備都已準備好了。