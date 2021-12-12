肢障男林國義中年轉業 勞工局「家醫式」輔導不走彎路

曾是2家超商店長，也在科技業工作多年，現年39歲的林國義，為了有更多時間陪伴家人，毅然辭職。經臺中市政府勞工局運用身心障礙者「家醫式」創業諮詢輔導，並連結資源協助創業開設個人車行後，憑著網路社群創造經營特色，每月收入穩定，不再過日夜顛倒日子，生活規律，是一名快樂運匠。

我是廣告 請繼續往下閱讀

勞工局長張大春表示，很多人懷抱創業夢，但是創業當老闆，不能單憑熱情與勇氣貿然行事。創業維艱，變數多，有意創業的身心障礙朋友，勞工局可以提供一對一「家醫式」服務，也就是創業前提供諮詢輔導，評估創業藍圖可行性；創業後協助診斷營運問題，並連結資源減少創業成本負擔，像家醫般對症下藥提供協助，強化永續經營實力，連林國義都說「勞工局一路扶持讓他很有感」。

▲林國義設有粉絲專頁，時常將拍攝的美美照片PO上網分享，贏得很多掌聲，也招來粉絲成了固定客戶。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.12)

患有中度肢體障礙的林國義，高職畢業後就進入超商工作，前後12年，儘管熬到店長資歷，卻因經常找不到人手，自己得頂上去，工作超過負荷。後來轉入科技業，做的是生產線工作，長期夜班導致「三高」上身，日夜顛倒的生活，健康亮起紅燈外，考量兒女都進入青春期，需要父親陪伴成長，他放下多賺點錢的執念，決意辭職將重心放回到家庭。

「開計程車可以靈活掌控時間，是心目中創業首選！」林國義說，這個創業目標，透過勞工局創業輔導團隊依著他的現況評估，包括創業資金規劃、善於使用網路社群媒體，有利開拓客源等條件後，也認同他的創業夢，並協助申請身障創業貸款利息補貼，減少創業初期還款壓力。尤其，林國義下肢不靈活，計程車必須改裝為手控式油門及煞車連桿系統，這是一筆大開銷，也因勞工局提供職務再設計改裝補助，為林國義解決一大困擾。

▲林國義的計程車上，總是備妥消毒水及礦泉水，服務周到，也很注意防疫。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.12)

今年七月，林國義個人車行「虹萊計程車」開張。林國義說，凡事起頭難，第一個月真的摸不清客人在哪裡，有時一天做不到一千元生意。經輔導團隊診斷後建議他加入大型衛星車隊，結合便利的app叫車服務，先穩定客源，再運用他擅長的網路社群媒體，開拓銀髮族及安親班接送服務客群。由於林國義不計較遠程或近程，從不拒載，很多銀髮族成了他固定客源，外出看病、訪友，一通電話服務就來，為此贏得「銀髮族之友」好口碑。