肢障男林國義中年轉業 勞工局「家醫式」輔導不走彎路

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患有中度肢體障礙的林國義，高職畢業後就進入超商工作，前後12年，儘管熬到店長資歷，卻因經常找不到人手，自己得頂上去，工作超過負荷。後來轉入科技業，做的是生產線工作，長期夜班導致「三高」上身，日夜顛倒的生活，健康亮起紅燈外，考量兒女都進入青春期，需要父親陪伴成長，他放下多賺點錢的執念，決意辭職將重心放回到家庭。
「開計程車可以靈活掌控時間，是心目中創業首選！」林國義說，這個創業目標，透過勞工局創業輔導團隊依著他的現況評估，包括創業資金規劃、善於使用網路社群媒體，有利開拓客源等條件後，也認同他的創業夢，並協助申請身障創業貸款利息補貼，減少創業初期還款壓力。尤其，林國義下肢不靈活，計程車必須改裝為手控式油門及煞車連桿系統，這是一筆大開銷，也因勞工局提供職務再設計改裝補助，為林國義解決一大困擾。
今年七月，林國義個人車行「虹萊計程車」開張。林國義說，凡事起頭難，第一個月真的摸不清客人在哪裡，有時一天做不到一千元生意。經輔導團隊診斷後建議他加入大型衛星車隊，結合便利的app叫車服務，先穩定客源，再運用他擅長的網路社群媒體，開拓銀髮族及安親班接送服務客群。由於林國義不計較遠程或近程，從不拒載，很多銀髮族成了他固定客源，外出看病、訪友，一通電話服務就來，為此贏得「銀髮族之友」好口碑。
半年來，林國義生意穩定，每天工作不超過10小時，周日也能安排休假陪伴家人，規律作息讓親子間感情加溫，連老婆笑容都變多了。不僅如此，擅長攝影的林國義，隨著車行各地，鏡頭也四處獵取風光人情，滿足自己的嗜好，美美畫面po上臉書，竟然回響熱絡，這也啟動他結合觀光資源，提供旅遊包車及攝影等多元服務，為個人車行創造加值特色，他也樂在其中。林國義表示，創業要能堅持目標，也要跟上社會變遷腳步，才能迸出新火花。。