童年最愛碳酸飲「絕版玻璃瓶」回歸！眾喊：拉開喝才正宗
童年的味道最美！曾被網友公認最懷念飲料之一的「奧利多懷舊玻璃瓶」絕版好久，現在竟然重出江湖？而且是大家心心念念，最元祖版本的招牌深綠色150ml經典玻璃瓶裝，聖誕限定回歸開賣地點曝光！很多網友激動大喊：「就是要這樣拉開瓶蓋喝才正宗啊！」想念的民眾趕快手刀搶購，喝一瓶少一瓶啊。
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-13 11:37:26
曾在網路上掀起熱議的奧利多懷舊玻璃瓶，許多網友大吐苦水，表示冰涼的深綠色玻璃瓶裝真的比較好喝，絕版找不到了好傷心。沒想到竟然默默回歸開賣了！
金車奧利多為了聖誕節換上應景包裝，「奧利多水寡醣碳酸飲料」在綠色瓶身上點綴掛滿七彩燈飾的聖誕樹與佇立在皚皚白雪上的可愛雪人，濃濃聖誕氛圍，已經在四大超商開始販售。
而最受大家關注的「奧利多寡醣碳酸飲料」150ml玻璃瓶版本，則在全聯、家樂福、愛買、大潤發限定販售。巧妙在外盒融入乘著雪橇的聖誕老公公和昂首出發的麋鹿，簡直是給大家最好的聖誕禮物！
屬於機能性飲品的奧利多系列，兩款「奧利多寡醣碳酸飲料」與「奧利多水寡醣碳酸飲料」，含有助於維持消化道機能的寡醣成分；今年還推出「奧利多Fiber in纖維氣泡飲」，添加8.5g水溶性膳食纖維，增加飽足感又零糖、低熱量。
即日起至2022年1月31日前，凡購買金車奧利多全系列任一品項，登錄發票月月抽日勝生加賀屋溫泉飯店雙人住宿券、任天堂Switch、威秀影城雙人電影票等多項好禮。