COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

30秒上西天！瑞士批准「安樂死艙」　預計明年正式啟用

▲瑞士近日批准由3D列印技術製成的安樂死膠囊。（圖／翻攝自Sarco官網）
▲瑞士近日批准由3D列印技術製成的安樂死膠囊。（圖／翻攝自Sarco官網）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-12-12 18:32:11

安樂死的合法以及道德倫理問題，一直是各國備受關注的議題。瑞士是全球第一個通過安樂死合法化的國家，近日瑞士政府還批准了由非營利組織「解脫國際」（Exit International）所開發的一台名為「Sarco」的安樂死膠囊，使用3D列印技術製成，只要一鍵按下就能迅速注入氮氣減少艙內氧氣，讓人在30秒內失去知覺，可以用以輔助「自我安樂死」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
許多歐洲國家像是瑞士、比利時、荷蘭等，多年前皆已將安樂死列為合法行為，會選擇安樂死的民眾大多為罹患重大疾病或者難以痊癒之病患。在這些國家只要經過醫護評估，且確認過安樂死意願，就能在醫護監護下進行無痛結束生命、或是近似安寧治療等醫療行為。

綜合外媒報導，瑞士近日批准使用名為「Sarco」的安樂死膠囊，這台安樂死膠囊是由持續推動安樂死合法化的國際非營利組織「解脫國際」（Exit International）所開發，使用3D列印技術製成，希望獲得安樂死的人進入膠囊艙內之後，從內部按下按鈕，從內部啟動安樂死程序。

有別於瑞士主要服用中樞神經抑制劑「戊巴比妥鈉」進行協助性自我終結，當膠囊艙的安樂死程序被啟動之後，艙內會開始注入氮氣，將艙內的含氧量從21%降至1%，讓人30秒內就會失去知覺，最終在非窒息、非恐慌的情況寧靜逝世。為了使用者舒適離世，還能將膠囊艙搬運至景色優美的室外環境、進行最後的安樂死，且膠囊艙使用可分解材質，還能直接當成棺材使用。

▲躺在膠囊內一鍵按下就會啟動安樂死程序。（圖／翻攝自Sarco官網）
▲躺在膠囊內一鍵按下就會啟動安樂死程序。（圖／翻攝自Sarco官網）
「解脫國際」希望透過安樂死膠囊艙「Sarco」的問世，實現「死亡流程去醫學化」，未來即使沒有醫生在場，也能實行安樂死行為，解脫國際的博士尼奇克（Philip Nitschke）希望導入人工智慧系統，對使用者詢問一系列問題後審核其心智能力，使用者方可取得膠囊艙的使用碼，進而在自己覺得適合的時間按下按鈕，啟動安樂死程序。

到目前為止，「解放國際」已經用3D列印技術於荷蘭製造出兩台「Sarco」原型機，目前正在荷蘭製造第三個原型機，順利的話，預計將會在2022年於瑞士正式使用。「解脫國際」並未詳細公佈 Sarco 的造價。

瑞士是全球第一個通過安樂死合法化的國家，光是去年在瑞士就約有1300人在醫師的幫助下，走完人生最後一程。不過即使瑞士對於安樂死議題相對來說開放，這款「Sarco」膠囊艙仍引起不少爭議，不少人權團體提出嚴厲抨擊和反對意見，認為這款裝置為合法化殺戮行為。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀