30秒上西天！瑞士批准「安樂死艙」　預計明年正式啟用

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綜合外媒報導，瑞士近日批准使用名為「Sarco」的安樂死膠囊，這台安樂死膠囊是由持續推動安樂死合法化的國際非營利組織「解脫國際」（Exit International）所開發，使用3D列印技術製成，希望獲得安樂死的人進入膠囊艙內之後，從內部按下按鈕，從內部啟動安樂死程序。
有別於瑞士主要服用中樞神經抑制劑「戊巴比妥鈉」進行協助性自我終結，當膠囊艙的安樂死程序被啟動之後，艙內會開始注入氮氣，將艙內的含氧量從21%降至1%，讓人30秒內就會失去知覺，最終在非窒息、非恐慌的情況寧靜逝世。為了使用者舒適離世，還能將膠囊艙搬運至景色優美的室外環境、進行最後的安樂死，且膠囊艙使用可分解材質，還能直接當成棺材使用。
「解脫國際」希望透過安樂死膠囊艙「Sarco」的問世，實現「死亡流程去醫學化」，未來即使沒有醫生在場，也能實行安樂死行為，解脫國際的博士尼奇克（Philip Nitschke）希望導入人工智慧系統，對使用者詢問一系列問題後審核其心智能力，使用者方可取得膠囊艙的使用碼，進而在自己覺得適合的時間按下按鈕，啟動安樂死程序。
到目前為止，「解放國際」已經用3D列印技術於荷蘭製造出兩台「Sarco」原型機，目前正在荷蘭製造第三個原型機，順利的話，預計將會在2022年於瑞士正式使用。「解脫國際」並未詳細公佈 Sarco 的造價。
瑞士是全球第一個通過安樂死合法化的國家，光是去年在瑞士就約有1300人在醫師的幫助下，走完人生最後一程。不過即使瑞士對於安樂死議題相對來說開放，這款「Sarco」膠囊艙仍引起不少爭議，不少人權團體提出嚴厲抨擊和反對意見，認為這款裝置為合法化殺戮行為。
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