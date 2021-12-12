移民署攜手屏東縣政府　齊聚勝利星村熱情歡慶移民節

今年全國移民節由內政部與屏東縣政府攜手，於 12 日在「勝利星村生活文創園區」封街擴大舉辦慶祝活動，以「南國共好、攜手前行」為主題，共 19 組團體以熱鬧的踩街遊行揭開活動序幕，隊伍由千歲森巴鼓舞團首發，接續中東舞蹈團、安克隆樂團、墨西哥哈拉維舞團及屏東清真寺等華麗吸睛的異國服裝及多元文化表演。

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▲以「南國共好、攜手前行」為主題，共19組團體以熱鬧的踩街遊行揭開活動序幕，異國服裝及多元文化表演也特別和新住民及移工們一起踩街遊行進場。（圖／屏東縣政府提供, 2021.12.12）

屏東縣長潘孟安歡迎內政部政務次長陳宗彥、移民署長鐘景琨，以及來自駐臺北越南經濟文化辦事處、泰國貿易經濟辦事處高雄辦事處、法國在臺協會、美國在臺協會高雄分處、日本臺灣交流協會高雄事務所及駐臺北韓國代表部等駐臺機構的 14 位外賓，蒞臨最熱情的屏東與新住民和移工朋友們同樂。

潘孟安表示，屏東在台灣這塊土裡從不拒絕任何一個種子，無論是新住民朋友、移工、漁工等都在為這塊土地努力，我們需要更多文化的激勵與合作，台灣才能繼續向前行。

今年能夠和中央合作擴大慶祝移民節，在屏東激發出新住民族群的豐沛能量，格外有意義，現場更多達 23 個國家、近 100 個攤位，還有一系列多元文化互動體驗、異國美食、創意市集等攤位和靜態成果展示，展現新住民在臺灣繽紛精彩的多元風貌，歡迎大家來到國境之南的屏東，享受熱情多一度的屏東和最有人情味的招待。

▲今年能夠和中央合作擴大慶祝移民節，在屏東激發出新住民族群的豐沛能量，格外有意義，現場更多達23個國家、近100個攤位。（圖／屏東縣政府提供, 2021.12.12）