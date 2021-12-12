黃子佼徹夜狂追《華燈》 見郭雪芙演小姐大讚「壞透了」
影集《華燈初上》集結多位一線女演員，各個都將酒店小姐詮釋得淋漓盡致，上線不到3天就衝上台灣Netflix冠軍，就連黃子佼也相當驚豔，一個晚上就直接追完，他今（12）日與朵拉、風田和威廉，出席新北耶誕城巨星演唱會時，坦言一知道劇中的郭雪芙和劉品言會親自到場，就決定要在台上向2位致敬。
記者侯家瑜/新北報導
2021-12-12 19:07:40｜2021-12-12 20:24:38
擔綱過多部偶像劇女主角的郭雪芙，這次在《華燈》飾演最年輕的酒店小姐的王愛蓮「Aiko」，被大批網友稱讚進步非常多，黃子佼也說：「她壞透了，以前她就是個女神，我昨天就跟我太太說她很棒，願意去嘗試心機重的心機婊、反派角色。」表示這次很開心能在《華燈》看到郭雪芙和劉品言有別於以往的表現，同台時一定要與她們致敬，也感謝2人為台劇發光。
由《模范棒棒堂》出身的威廉，與女友卓君澤愛情長跑快5年，對方日前突然曬出婚紗照，讓粉絲誤以為2人「好事將近」，不過後來本人也澄清只是接下婚紗代言。至於威廉與女友的結婚計畫，他今天受訪時先是開玩笑說要追隨黃子佼的腳步，隨後就改口有好消息一定會告訴大家，表示目前還在找時間，不過2人確實有結婚的打算。