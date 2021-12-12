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「美秀集團」成員持毒緩起訴　官方大動作發聲明澄清

▲「美秀集團」吉他手劉修齊（後排右二）被警方查獲持有大麻油。（圖／HTC VIVE ORIGINALS 提供）
▲「美秀集團」吉他手劉修齊（後排右二）被警方查獲持有大麻油。（圖／HTC VIVE ORIGINALS 提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-12-12 18:51:11｜2021-12-12 19:15:37

獨立樂團「美秀集團」吉他手劉修齊，日前遭警方攔檢時，查獲車上有大麻菸油，當時他解釋「可能是粉絲送的」，並同意接受尿液採檢，日前鑑定出爐，毒品反應呈現陰性，檢察官考量劉修齊沒有前科，依持有二級毒品罪，給予緩起訴。而在今（12）日稍早美秀集團於官方IG發表聲明。

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美秀集團在官方IG貼出聲明提到：「修齊驗尿無吸食大反應。」並透露先前是因為尊重檢方調查程序，且基於偵查不公開原則，沒有在攔檢後3個月內發出任何聲明，而近來調查結果出爐，劉修齊的尿液檢驗結果呈大麻代謝物「陰性」反應，才選擇發聲明強調：「全案確認不進入司法程序；修齊也不會因此留下前科紀錄，但對後續所有相對應的規範，定當全力配合。」

▲「美秀集團」吉他手劉修齊被警方查獲持有大麻油。（圖／翻攝美秀集團IG）
▲「美秀集團」吉他手劉修齊（左二）因持有大麻油遭警方逮捕。（圖／翻攝美秀集團IG）
聲明中最後提及：「謝謝一路以來的善意叮嚀與批評指教，我們都虛心接受，並且學習到往後的路上，還會有更多的挑戰、困難，甚至陷阱，我們會持續督促自己，成為更好更強大的人去面對一切。」

▲「美秀集團」發出聲明。（圖／翻攝美秀集團IG）
▲「美秀集團」發出聲明。（圖／翻攝美秀集團IG）

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