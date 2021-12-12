北車疫苗站再延長！時間至21日晚上8點 接種完成有驚喜
台北車站疫苗接種站，時間將延長至本月21日(週二)，下午1點至晚上8點，而順利完成接種者，還可以獲得一份禮物，指揮中心也呼籲民眾多加利用。
編輯中心/綜合報導
2021-12-12 18:54:36
據了解，5日北車莫德納疫苗站開設以來，施打民眾都非常踴躍，截至11日止，施打人數依然相當多，對此，指揮中心12日晚間也宣布，將延長北車疫苗接種站的時間，時間到21日(週二)晚上8點止，且不限身份本國籍、外國籍人士均可，接種條件為「18歲以上從未打第一劑」、「第一劑打莫德納疫苗滿4週」、「第一劑打AZ疫苗滿8週」，地點為台北車站之「西側迴廊」、「車站大廳」、「東側迴廊」。
本月5日，指揮中心於車站、賣場加開疫苗接種站，鼓勵在台民眾踴躍施打，台北車站也設立「莫德納疫苗施打站」，接種完還可獲得100元禮券，8日延長到12日止，12晚間又再度宣布，延長到21日晚間，而自5日到今天，該站已接種超過1.8萬人次。
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