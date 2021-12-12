聖誕港都美拍必踩點！全台最大療癒熊偶、夢想樂園

又到了歡樂浪漫的12月，百貨業者一系列耶誕、跨年主題場景，打造全新美拍打卡聖地。義享時尚廣場戶外推出全台最大的療癒熊偶、室內夢幻奇緣耶誕樹與主題耶誕村等三大熱點。夢時代藍白色系「Dream Wonderland夢想樂園」打造超夢幻的旋轉木馬、咖啡杯等遊樂設施，更有聖誕燈海、浪漫雪花陪民眾慶祝。義大世界購物廣場放置總高近12公尺的歐式聖誕樹，搭配旋轉樓梯及雪人造景，充滿雪國氛圍。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-12 19:31:04
義享時尚廣場以「熊耶誕跨年樂園」為主題，打造了高達5公尺的大型療癒熊偶吸睛效果十足，成為高雄全新朝聖景點。在週末期間也規劃了如123木頭人、跳格子等互動小遊戲與民眾一起同樂；一樓大廳高達9米的夢幻奇緣耶誕樹也很吸睛，在開闊寬敞的挑高空間中，以碧藍色系搭配純淨無瑕的白色冰雪皇宮，量身打造出時尚而唯美絕倫的視覺感受。
另外，義享時尚廣場也邀請「世奇文創」於四樓規劃室內唯一「璀璨華麗聖誕村」主題展售活動，即日起至12月28日限定登場。展區以可愛雪屋、薑餅屋、星空屋以及禮物盒等主題造景並集結上百種以耶誕為主題的家飾品、交換禮物、復古餅乾糖果與變裝服飾主題商品。而五樓獨特環景用餐區，能一邊享用美味餐點、一邊俯看四樓的耶誕造景，還將有浪漫細雪紛飛，更增添過節氣氛。
隨著耶誕佳節將近，夢時代即日起至2022年1月2日，在夢想廣場上打造「Dream Wonderland夢想樂園」，以夢幻的藍、白色系為主體，推出旋轉木馬、海盜船、釣魚機、咖啡杯、天女散花、旋轉飛機及小火車七大遊樂設施，每項體驗單次100元，暢玩5項設施只需300元。瞄準交換禮物商機，12月18及19日推出周末午後限定的「禮物市集」，集結各式手作文創、風格餐車、藝文小品等30家攤位。此外，12月18及19日下午4點至晚間7點，還有夢時代限定驚喜，幸福廣場將於整點時刻，飄下浪漫雪花！
義大世界購物廣場發揮巧思打造南臺灣室內最高的歐式聖誕樹，總高近12公尺的歐式聖誕樹以近萬顆特別訂製的LED燈泡裝飾，搭配旋轉樓梯及雪人造景，樹頂更擺放超顯眼的義大之星；館內C區室內挑高超過30米的空間，更以千盞的流星燈營造浪漫氛圍，吸引民眾拍照打卡。