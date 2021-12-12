盼實現無菸國度！紐西蘭禁菸政策　09年後出生者不得買菸

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紐西蘭衛生副部長維羅爾（Ayesha Verrall）表示，若新法順利通過，最快自2023年開始就會限制2009年以後出生，也就是14歲以下的國民「終生不得買菸」，並嚴格限制菸草零售商與菸品種類的數量，且自2027年開始逐年上調法定的18歲吸菸年齡。
目前紐西蘭有多達8000家零售商銷售菸草，但根據新規定，未來將減至500家左右，因此約7500家將不得不過渡到新的商業模式，且因該業務收入受損的日雜店商家將不會得到政府的經濟補償。
紐西蘭政府推出這項名為「2025無菸行動計畫」（Smokefree 2025 Action Plan）的政策，預計能因此省下高達台幣1039億元的醫療支出。當政策正式推出之後，紐西蘭也將會成為繼完全禁售香菸的不丹之外，全球對香菸販售最嚴格的國家。
根據了解，紐西蘭政府自2012年開始推行階段性限菸政策，包括規定酒吧禁菸、提高香菸價格至約台幣640元，並且降低尼古丁含量，同時禁止販賣給18歲以下的年輕人。雖然紐西蘭吸菸率日漸降低，2018年更從原先的18%降至11.6%。不過毛利人以及太平洋島民的吸菸率依舊居高不下，毛利人的吸菸率就有29%，而太平洋島民則有18%，而每年仍有多達5000人死於吸菸引發的疾病。
不過對於紐西蘭政府計劃推行的「2025無菸行動計畫」，有人表示認同，覺得該政策對國民健康、環境都是好的幫助。但也有團體批評，隨著禁菸法案逐年升級，紐西蘭每年查獲的私菸數量也跟著大幅攀升，更有人因菸品的尼古丁含量下降，被迫購買更多菸來達到原本的尼古丁濃度，導致弱勢者菸癮未戒，經濟先崩潰。
此外，近來紐西蘭的學生族群也流行以電子菸取代香菸，還吸引許多從未接觸過紙菸的人。在一項對19000名學生的調查裡，有將近2成的人使用電子菸。但這次推行的政策並未限制人們購買電子菸品。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！