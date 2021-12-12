鄧佳華爽拍AV！網起底他曾發文 竟嗆女優「肉體被汙染」
近日，網紅鄧佳華宣布與TWAV公司簽下工作約，以「真田弦一華」的藝名出道拍攝AV，記者會上鄧佳華激動表示，希望可以做好這份工作，不過他卻被網友挖出，今年4月間，他才在臉書上狠嗆SWAG女直播主，稱「SWAG講難聽一點就拍A片，很多不自愛的女生，娶到妳們會抬不起頭...肉體被一堆男人糟蹋污染，光是想到就覺得噁...我的肉體只給心愛的女生」，完全打臉現在的說法。
編輯中心/綜合報導
2021-12-12 19:50:50
據了解，網友挖出鄧佳華於今年4月4日、5日的PO文，提到「SWAG講難聽一點就拍A片，很多不自愛的女生，娶到妳們會抬不起頭，被家屬指指點點，支支吾吾答也答不出來，因為很丟臉啊！我不會花錢就看妳們的片，浪費錢啊！肉體被一堆男人糟蹋污染，光是想到就覺得噁，而且我也不想跟妳們實戰，我的肉體只給心愛的女生」
隔天5日又PO文，提及「一堆SWAG的女生三不五時密我，想跟我實戰，有病是不是啊！昨晚我SWAG一直出現直播通知，妳們是不用睡的啊！」字裡行間顯示對女優的不屑，對照記者會上眉開眼笑的表情，完全狠狠打臉他自比為AV男優「真田弦一華」的說法。（編輯：林盈君）