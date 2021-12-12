舉重／世錦賽大突破！挺舉創個人最佳 陳玟卉金銀銅全包
2021年舉重世錦賽本周於烏茲別克首都塔什干登場，今年東京奧運女子64公斤級銅牌陳玟卉今(12)日出賽，先以抓舉97公斤拿下銅牌，接著挺舉改寫個人最佳135公斤勇奪金牌，總和232公斤則為銀牌，生涯首度在世錦賽奪牌就包辦3面獎牌。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-12 21:07:28｜2021-12-12 21:09:56
23歲的陳玟卉今年東京奧運以抓舉103公斤、挺舉127公斤、總和230公斤奪下銅牌，也是個人生涯首面奧運獎牌。
返台後，陳玟卉在全運會升量級挑戰76公斤級，以抓舉101公斤破大會紀錄，挺舉130公斤、總和231雙破全國紀錄抓3金，顯示近況不錯。
陳玟卉今天在世錦賽登場，抓舉最佳成績是97公斤，後兩把挑戰101公斤皆失敗，但已排在第3，收穫1面銅牌，也是她個人生涯首面世錦賽獎牌。埃及19歲小將Neama Said則以抓舉106公斤獲金牌。
接著拿手項目挺舉，陳玟卉開把126公斤順利舉起，接著挑戰個人最佳131公斤也成功，對手Said第3次試舉132公斤失敗，讓陳玟卉提前確定獲得挺舉金牌，最後一次挑戰135公斤成功舉起，再度改寫個人最佳，金牌到手實至名歸。