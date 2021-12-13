蜘蛛人緋聞情侶片場失控　共演4年變「導演惡夢」 

電影《蜘蛛人：無家日》將於12月15日上映，飾演蜘蛛人的湯姆霍蘭德（Tom Holland）與飾演他女友MJ的千黛亞（Zendaya），從《蜘蛛人：返校日》到《蜘蛛人：無家日》4年時間已經共同演出3部作品，關係變得非常緊密，還被拍到車上熱吻傳緋聞。湯姆霍蘭德日前出席倫敦播映活動時表示：「有時候對導演瓊華茲來說，我們就像他的惡夢，我們只要在片場遇到就會玩得超開心，也會有點失控，但在銀幕上呈現出來的化學反應是很好的加成，是沒辦法只靠演技演出來的。」





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▲湯姆霍蘭德4年時間已經演出3部蜘蛛人作品。（圖／索尼影業提供）

▲雅各布貝塔隆（左起）、千黛亞、湯姆霍蘭德前日出席《蜘蛛人：無家日》倫敦活動。（圖／索尼影業提供）

湯姆霍蘭德說：「蜘蛛人最大的超能力就是彼得帕克，當他的好友們跟梅嬸陷入危險和困境時，又尤其他們的生活是被他搞砸的時候，他知道他應該要做些什麼。我最喜歡大家一直提到彼得帕克有多年輕，所以他去找奇異博士的時候也是很天真地問他『你可以讓這一切從未發生過？』這也是一個單純的小孩會想到的事。」





而飾演奇異博士的班奈狄克康柏拜區則說，奇異博士跟蜘蛛人過去根本沒有那麼熟悉彼此：「從他們打招呼的稱謂就可以看出來他們多生疏，但《蜘蛛人：無家日》讓他們變得更加緊密和熟識。對奇異博士來說，他就像看到一個有超能力的孩子，捲入了一個比他們想像都還嚴重的問題。」





▲《蜘蛛人：無家日》登上新北歡樂耶誕城演唱會舞台，參與玖壹壹壓軸表演。（圖／索尼影業提供）

電影《蜘蛛人：無家日》將於12月15日上映，今年蜘蛛人不僅登陸新北歡樂耶誕城，更登上新北歡樂耶誕城巨星耶誕演唱會舞台，11日在樂團「玖壹壹」壓軸演唱到《派對俠》時驚喜登場！舞台後方螢幕向兩側拉開，蜘蛛人前空翻入場，加入演出成為全場亮點，兩翼投影螢幕也同步播放電影精彩畫面，讓來自全台參加演唱會的觀眾興奮不已！



