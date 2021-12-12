《華燈》郭雪芙遭爆險被換角 導演曾質疑「她會演戲嗎」
影集《華燈初上》一播出就迅速登上台灣Netflix冠軍，其中飾演日式酒店小姐「愛子」的郭雪芙，由於過去鮮少挑戰反派角色，所以這次的突破特別受到關注，還爆出當初她差點被換角。郭雪芙今（12）日與劉品言、張軒睿和章廣辰一同出席新北耶誕城巨星演唱會時，就透露導演連奕琦一開始曾質疑她的演技，不過後來看到她亮眼的表現後就有給予肯定。
記者侯家瑜/新北報導
2021-12-12 21:25:18｜2021-12-12 21:39:19
郭雪芙過去在戲劇裡總以「傻白甜」面貌亮相，而這次就跳脫框架，在《華燈》飾演陪酒小姐，將角色裡頭的暗黑特質詮釋得淋漓盡致，有別於偶像劇的小情小愛。不過郭雪芙廣受網友好評之餘，近來卻被爆出連奕琦原先有想將她換掉的打算，事實上，當初《華燈》的角色皆由製作人挑選，連奕琦對於郭雪芙的年紀、演技存有質疑，是看到她出乎意料的表現才大改觀。
今天被問到第一次嘗試反派的心情，郭雪芙坦言起初非常興奮：「當時和導演見面聊角色時，就感覺很好玩，很開心可以接到。」至於連奕琦對於自己的表現，她表示：「導演一開始還有猶豫要不要見我這個人，他就覺得『她會演戲嗎』，可是見面後他就有說『好像可以喔』。」而經過拍攝一段期間後，郭雪芙也透露導演有私訊稱讚她，也很感動自己能被認同、肯定。