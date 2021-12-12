天母美國學校緊急停課！疑遭PO網嗆校內開槍 警加強巡邏
12日晚間，位在台北士林區天母的美國學校，疑似收到「槍擊威脅通知」，有不明份子聲稱要「在校內開槍」。對此，校方晚間通知各家長，學校將於12月13日停課一天，除了必要人員外，其餘人士勿進入校園，而校方也非常低調，僅表示首要任務是確保學生安全，其他不願再透露。
編輯中心/綜合報導
2021-12-12 22:05:13｜2021-12-12 23:00:49
據了解，疑似有學生在社群上PO文，揚言要在「校內開槍」，有家長看見PO文後，立即通知校方，不過該學生卻表示，並非自己PO文，而是被盜帳號，目前正在派出所澄清並製作筆錄。
校方得知消息後，為避免有不明人士，先藉由學生帳號發布恐嚇訊息，之後對校內學生攻擊，已派遣學校主任到派出所報案，警方也證實收到校方報案。明天(13日)，警方將會派出警力巡邏、並於正側門加強警戒。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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