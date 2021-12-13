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公投前超級星期天　趙天麟南北衝刺進行馬拉松式宣講

▲身兼高雄市黨部主委的立委趙天麟12日出席在彌陀的公投說明會。( 圖／翻攝畫面)
▲身兼高雄市黨部主委的立委趙天麟12日出席在彌陀的公投說明會。( 圖／翻攝畫面)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-12-13 00:37:54｜2021-12-13 00:38:46

四大公投攸關民進黨的執政價值，民進黨中央全力衝刺「四個不同意」，全黨黨公職人員把握公投前的最後一個黃金假日，全力衝刺拉高不同意票數，身兼高雄市黨部主委的立委趙天麟12日先後趕赴岡山、彌陀車隊掃街並站台宣講，旋即北上出席龍山寺前的公投說明會，再折返左營參加「國務青」街講，晚上直驅屏東與立委莊瑞雄合體拚公投「四個不同意」。

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▲身兼高雄市黨部主委的立委趙天麟今天上午先偕同政治評論員王瑞德自岡山壽天宮出發，陪同市議員參選人林志誠於岡山、彌陀車隊掃街宣傳四大公投的重要。( 圖／立委趙天麟服務處提供)
▲身兼高雄市黨部主委的立委趙天麟今天上午先偕同政治評論員王瑞德自岡山壽天宮出發，陪同市議員參選人林志誠於岡山、彌陀車隊掃街宣傳四大公投的重要。( 圖／翻攝畫面)
趙天麟12日上午先偕同政治評論員王瑞德自岡山壽天宮出發，陪同市議員參選人林志誠於岡山、彌陀車隊掃街宣傳四大公投的重要，並出席市議員黃秋媖在彌陀區活動中心舉辦的公投說明會，強調四大公投至關是台灣走向國際、能源安全穩定及選務有序的未來，籲民眾用參加民主嘉年華會的精神踴躍投票，終止國民黨阻礙台灣進步的亂象，守護台灣有更安全美好的家園。

除了高雄公投宣講行程滿檔，趙天麟再北上，出席市議員參選人康家瑋於萬華龍山寺前舉辦的「5個不同意 全面終結惡戰公投說明會」。他努力催票說明「不同意」票具有多重意義，呼籲投下「四個不同意」以終止阻礙台灣進步的惡勢力。

結束萬華公投宣講，趙天麟折返高雄參加「國務青」街講高雄場活動，於捷運新左營站出口與熱血青年向過往的民眾宣傳公投的重要，籲民眾支持會做事的政府帶領台灣接軌國際。

南北奔波拚公投，趙天麟再轉往屏東高樹鄉與立委莊瑞雄合體，宣傳公投「四個不同意」讓台灣不會亂下去。趙天麟指出，總統蔡英文帶領的執政團隊於全球面對武漢肺炎肆虐之際，台灣防疫令全世界刮目相看，經濟逆勢成長逾6%、股市上看2萬點，執政成績有目共睹 ; 卻遭到國民黨發動四大公投要阻礙台灣的發展。民進黨總動員用說明會、街講、簡訊及電話等方式請託，要全力捍衛民進黨的執政價值，讓台灣勇往向前行。

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