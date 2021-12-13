公投前超級星期天　趙天麟南北衝刺進行馬拉松式宣講

四大公投攸關民進黨的執政價值，民進黨中央全力衝刺「四個不同意」，全黨黨公職人員把握公投前的最後一個黃金假日，全力衝刺拉高不同意票數，身兼高雄市黨部主委的立委趙天麟12日先後趕赴岡山、彌陀車隊掃街並站台宣講，旋即北上出席龍山寺前的公投說明會，再折返左營參加「國務青」街講，晚上直驅屏東與立委莊瑞雄合體拚公投「四個不同意」。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-13 00:37:54｜2021-12-13 00:38:46
趙天麟12日上午先偕同政治評論員王瑞德自岡山壽天宮出發，陪同市議員參選人林志誠於岡山、彌陀車隊掃街宣傳四大公投的重要，並出席市議員黃秋媖在彌陀區活動中心舉辦的公投說明會，強調四大公投至關是台灣走向國際、能源安全穩定及選務有序的未來，籲民眾用參加民主嘉年華會的精神踴躍投票，終止國民黨阻礙台灣進步的亂象，守護台灣有更安全美好的家園。
除了高雄公投宣講行程滿檔，趙天麟再北上，出席市議員參選人康家瑋於萬華龍山寺前舉辦的「5個不同意 全面終結惡戰公投說明會」。他努力催票說明「不同意」票具有多重意義，呼籲投下「四個不同意」以終止阻礙台灣進步的惡勢力。
結束萬華公投宣講，趙天麟折返高雄參加「國務青」街講高雄場活動，於捷運新左營站出口與熱血青年向過往的民眾宣傳公投的重要，籲民眾支持會做事的政府帶領台灣接軌國際。
南北奔波拚公投，趙天麟再轉往屏東高樹鄉與立委莊瑞雄合體，宣傳公投「四個不同意」讓台灣不會亂下去。趙天麟指出，總統蔡英文帶領的執政團隊於全球面對武漢肺炎肆虐之際，台灣防疫令全世界刮目相看，經濟逆勢成長逾6%、股市上看2萬點，執政成績有目共睹 ; 卻遭到國民黨發動四大公投要阻礙台灣的發展。民進黨總動員用說明會、街講、簡訊及電話等方式請託，要全力捍衛民進黨的執政價值，讓台灣勇往向前行。