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F1最新世界冠軍Red Bull車隊　荷蘭車神Max Verstappen

▲F1世界冠軍Max Verstappen。（Red Bull提供）
▲F1世界冠軍Max Verstappen。（Red Bull提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-12-12 23:09:33｜2021-12-12 23:12:59

從他2016 年在西班牙為Red Bull車隊首次亮相，一舉成為有史以來贏得F1一級方程式賽車最年輕車手那一刻起—Max Verstappen 一直是這項運動中最耀眼的光芒，經重新定義可實現的目標後，多麼的迅速，並在這全世界最殘酷的賽車運動領域中出類拔萃。

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▲F1世界冠軍Max Verstappen。（Red Bull提供）
▲F1世界冠軍Max Verstappen。（Red Bull提供）
18 歲即成為 F1 的冠軍車手，Verstappen在巴賽隆納贏得突破性勝利後，每年都有獲得多場比賽勝利的成績，但偶爾也成為衛冕世界冠軍Lewis Hamilton 和 Mercedes車隊的絆腳石，儘管荷蘭籍車手看似客串演出，但他們仍贏得一次又一次的冠軍寶座。不過，那可是當時的事。

2021 年的F１一級方程式賽季，已有足夠證據顯示這回是完全不一樣了。 ８年來，冠軍第一次出現了真正的挑戰者——在Verstappen的帶領下，Red Bull Racing Honda車隊完全有能力登上這項運動頂峰的位置。

但誰是Verstappen，他是如何走到現在這樣的格局？ 答案是—由車手、隊友、記者、粉絲、最親近的人和 Max 本人的努力——來自Red Bull'超越平凡播客系列最新一期《成為 Max Verstappen》的報導。

Verstappen 的迅速崛起，要歸功於無可挑剔的血統、與生俱來的天賦、強勁的競爭天性、堅定的信念和恪守的職業道德。

從兩歲開始駕駛4輪摩托車，4歲參加卡丁車比賽，到7歲贏得冠軍殊榮，在賽車運動中取得成功似乎是注定的。 現在，他的 F1 職業生涯已經歷了7個賽季，但他目前僅有 23 歲，相信，最終的獎項就在他的掌握之中。

這是職涯的軌跡，也讓在他成長時期與他競爭的少部份人感到驚訝，例如現任 F1 競爭對手和老朋友，Scuderia AlphaTauri 車隊的 Pierre Gasly。

Gasly 表示：我們在卡丁車比賽中一起成長，我們曾在賽道上交手幾次，但他總是處於領先地位，你總是想擊敗這位速度最快的孩子。

“他是一位偉大的競爭者。他非常努力實現我們共同的目標。”

▲F1世界冠軍Max Verstappen。（Red Bull提供）
▲F1世界冠軍Max Verstappen。（Red Bull提供）
13 座 F1 分站冠軍車手David Coulthard表示：對F1一級方程式賽車來說，2021 年是一個夢幻般的賽季，它見證了兩支敵對車隊和兩位處於比賽巔峰敵對車手間的對抗。

現在是F1一級方程式的經典時刻。當我們過去曾有這些巨大的對抗時，它們可能10年或每 20 年才出現一次，但當它發生時，能夠親眼見證兩位偉大人物正面對決是一件很棒的事情。

這位荷蘭籍車手從卡丁車神童一路成為參加 2014 年日本大獎賽效力Scuderia Toro Rosso 車隊，首次出現 F1 練習賽的過程，但就在他 17 歲生日一周後。事情真的開始了，2019 年和 2020 年世界錦標賽前3名佳績漸漸到來。2021 年可謂是他迄今為止最成功的賽季，而 Max 已經準備好獲得更高的獎項。

他表示：我只是在等待俟機而戰。我期待那個時刻的到來。

▲F1世界冠軍Max Verstappen。（Red Bull提供）
▲F1世界冠軍Max Verstappen。（Red Bull提供）
當那個時刻來臨時，前 Red Bull Racing Honda 車手及少年時期的競爭對手 Alex Albon 表示，我們不應該期待他的方法有何不同。

Albon 笑著表示：有時到了排位賽的時候，我正準備查看數據資料，而他還在玩 FIFA 或玩《決勝時刻》。

我很佩服！ 我希望我能像他那麼放鬆。

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