PLG／夢想家延長擊倒領航猿　主場喜迎首勝

福爾摩沙台新夢想家今（12）日於洲際迷你蛋對決桃園領航猿，本場賽事依舊吸引滿場3000名球迷進場，立法院副院長暨台新夢想家榮譽領隊蔡其昌以及台新銀行總經理暨台新夢想家榮譽領隊尚瑞強皆蒞臨現場觀賞球賽！
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易籃後，夢想家與領航猿你來我往，決勝節，夢想家遭對手打出一波0比6，但暫停過後隨即回神內外開攻將比數追平，雙方一路糾纏至最後2分鐘，雖吳永盛以一記關鍵跳投超前比數，但領航猿也把握住罰球機會，最終正規賽打成平手。進入延長賽，林俊吉與陳振傑兩人合力砍下10分，吉爾貝克（Brandon Gilbeck）也全力捍衛禁區，最終夢想家就以95比92拿下主場首勝！
台新夢想家總教練朱利爾斯（Kyle Julius）表示，球隊今天表現太過混亂，「我知道他們有能力可以發揮得更好，我們在進攻與防守端都有很細節需要再加強，也瞭解加入了兩位風格不同的外援，每位球員都還在磨合與適應，能夠贏球很好，不過我們勢必會花更多心力調整訓練，我們一定可以做得更好！」
本週台新夢想家主場開幕戰兩場賽事皆迎接滿場球迷入場支持，在球團票房與商品也繳出亮眼的成績單，門票總收入達752萬，在商品方面，球團精心打造的「夢想商店」更大獲球迷好評，兩日商品收入達103萬，其中以限量扭蛋最為熱銷，用心的商店設計與擺設與多樣化的產品內容也成功吸引球迷的目光。
台新夢想家本季主場移師至台中，兩日湧入滿場的中部球迷！球員陳振傑表示，很謝謝大家的熱情力挺，無論彰化或是台中都非常支持，營造出很棒的主場氣勢，讓我們能夠更有信心地在場上盡情發揮！吳永盛也提到，不管是在進攻及防守大家都非常賣力地為我們加油，「主場的氛圍真的很好！非常享受在自己家奮戰的感覺，希望接下來大家都能持續進場支持我們！」