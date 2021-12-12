PLG／攻城獅「辛獅」連線發威！主場擊敗鋼鐵人奪首勝

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在昨日吞下敗仗後，林冠綸總教練於賽前針對鋼鐵人射手塔克與呂政儒設下嚴密防守策略，使兩位主攻手三分命中率壓制在27%以下。林冠綸總教練賽後表示：「今天一開賽球員們就有照賽前設定的防守策略執行，才讓我們首節就可以拉開比分，特別感謝鋒線球員們在面對掩護時拚命地追防與封阻，讓塔克與政儒整場比賽沒有好的出手空間。」
今日攻城獅洋將法獅於主場初登場，在獅紫軍助威下全場砍下29分4籃板，助攻城獅拿下新賽季首勝。除了進攻表現亮眼外，林冠綸總教練也認為法獅全力以赴死守塔克是本場獲勝關鍵！法獅於賽後記者會特別感謝教練團信任，「在熱身賽糟糕的表現後，教練團依舊不斷地鼓勵我，讓我更融入團隊進攻體系。」談到今日針對塔克的嚴防，法獅表示：「塔克是位很棒的得分手，我必須專注且多運用自身優勢來破壞對手的掩護，特別是我的移動能力與臂展，非常高興能在主場球迷面前拿下第一勝！」
贏球就送請客券 攻城獅主場文化持續深耕球迷心中
今日賽後贏球後，攻城獅於主場拋下勝利的彩帶，且由瑞迪與孩童舉起球隊旗幟進行勝利繞場，搭配DJ志彥播放勝場專屬音樂，讓全場獅紫軍嗨到最高點，且街口支付也於中央LED大螢幕中發放請客券，希望獅紫軍能將攻城獅勝利的喜悅分享給朋友，期待未來進場球迷都能體驗到最獨一無二的攻城獅主場文化！今日攻城獅官方商品部繳出65萬銷售佳績。主場開幕週吸引11,864位球迷進場，除了票房收入破600萬外，周邊商品收入也接近170萬，單週整體收入達770萬。
攻城獅球團針對年度形象片聲明
針對昨(11)日形象片首映後所引發的討論，攻城獅球團表示，今年團隊以年度口號「READY TO ROAR」作為發想，口白稿緊扣球員日復一日的各種「準備」，內容契合每一位攻城獅球員休賽季的準備狀態與背後故事。過程中也與影像團隊來回溝通，形象片許多元素來自不同的經典案例。球團以開放的態度看待網路上的討論，每個人接收的資訊都非單一文化，因此我們取樣了運動、攝影、嘻哈...等眾多元素作為我們形象片的脈絡，結合球團自身欲傳遞的理念，希望能讓更多不同族群看見台灣籃球的發展。