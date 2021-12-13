美國學校遭嗆開槍！威脅訊息曝光 14歲學生稱被盜帳號
12日晚間，台北市士林區的天母美國學校，疑似有人在社群軟體揚言要「在校內開槍」，校方獲報後緊急通知家長，於13日停課一天確保學生安全，而擁有該社群帳號的14歲男學生，表示並非自己發文，而是遭人「盜帳號」，晚間已在家長陪同下，到信義分局三張犁派出所報案，並提告妨害電腦使用罪，案件將轉往士林分局，配合警方追查IP釐清案情。
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 00:04:53
而校方接獲消息，除緊急通知停課外，也請學校主任到派出所報案。據了解，該「威脅訊息」內容指出，疑因不滿學校內的黑人，將在13日上午在校內開槍，並請熟知的朋友們不要到校上課等等。目前警方正積極調查、清查發布訊息的IP，13日上午10點，士林警分局將針對美國學校遭恐嚇案，統一對外說明調查進度。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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