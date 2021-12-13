破紀錄！張惠妹無預警宣布攻蛋　「一次唱12場」

張惠妹（阿妹）日前開直播時透露明年要舉辦演唱會的喜訊，讓粉絲期待不已，更有消息傳出開唱日期是在3月底、4月初，而今（13）日稍早無預警正式宣布明年4月在台北小巨蛋舉辦「ASMR 世界巡迴演唱會」，且一次唱12場，阿妹也興奮表示：「雖然在全世界巡迴了100多場，但是最懷念的還是在小巨蛋的氣氛和感受！」所以就算這幾年來受挫，依然不放棄的申請、申請、再申請！雖然感覺希望不大，但是團隊始終努力不懈地完成阿妹回到小巨蛋開唱的心願。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-13 09:20:33
大約半年前接獲小巨蛋檔期的核准通知，阿妹和團隊欣喜若狂，當時便立刻啟動那個「構思很久，但不知道何時演出」的全新演唱會製作案！被問到演唱會有什麼亮點，阿妹特別交代經紀人什麼都不要說，只回答了一句：「厲害的來了！」向來不喜歡故弄玄虛的阿妹，與團隊研究了檔期、自己的體力分配和製作的規畫後，決定再次挑戰自己，直接開唱12場，打破自己在2015年連續10場的紀錄，也是除了二姐的告別演唱會之外，連續演出最多場的紀錄保持人。
阿妹跟經紀人說：「好好珍惜這次回小巨蛋的機會，不要邊賣邊加場造成歌迷購票的困擾！」所以一次公開12場的演出日期，並且確定絕不加場！選在出道日（12月13日）的今天正式宣布，明年4月1、2、3、5、6、8、9、10、12、13、15、16日。此外，外界最關心的開賣日期，也會在近期揭曉，請關注官方公告。