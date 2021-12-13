NBA／灌籃王LaVine觸發健康安全協議 公牛9人因此缺陣
本季看似崛起的芝加哥公牛，如今面臨非常大的挑戰，根據《ESPN》報導，公牛明星後衛Zach LaVine因為觸發健康安全協議，預計缺席多場比賽，如此一來球隊高達9人將因此無法出賽。
記者黃建霖/綜合報導
2021-12-13 09:30:45
公牛本季找來DeMar DeRozan之後，球隊整合狀況良好，他和LaVine、Nikola Vucevic、Lonzo Ball等人組成的先發陣容，可說是相當豪華，開季也打出理想的成績，只是沒想到如今會因為這樣而被打亂布局。
在此之前，公牛已有DeRozan、Coby White、Matt Thomas、Javonte Green、Derrick Jones、Ayo Dosunmu、Stanley Johnson等7人因觸發健康安全協議而缺陣，如今加上LaVine和Troy Brown Jr.，狀況不太樂觀。
根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，LaVine將預計缺席至少10天，除非他能在未來24小時內得到2次陰性的檢測報告。
曾兩度拿下灌籃王的LaVine，本季場均上場35.1分鐘，可以得到26分5.3籃板4.2助攻。