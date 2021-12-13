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鄧佳華破處女優突逃跑挨轟　導演公開「AV簽約內幕」打臉

▲原先將與鄧佳華（左）對戲的女優孟若羽臨時辭演，業界簽約的內幕曝光。（圖／記者林調遜攝）
▲原先將與鄧佳華（左）對戲的女優孟若羽臨時辭演，業界簽約的內幕曝光。（圖／記者林調遜攝）

記者侯家瑜/台北報導

2021-12-13 09:56:15

鄧佳華進軍AV界一事屢遭波折，好不容易接到片商「TWAV公司」邀約合作，導演圤智雨也將親自執導，怎料仍讓「加碼6成」的女優孟若羽逃跑，對此，「在不瘋狂就等死」創辦人導演游否希除了提出多個疑問之外，也怒批整件事都在炒作，對此，圤智雨向《NOWnews今日新聞》透露找女優背後的難處，同時揭開片商與女優簽約時，不為人知的內幕。

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游否希先是提出多個疑問，包括演員合約是否履行、違約金賠償等問題，圤智雨表示通常女優和片商簽約只是一個「君子條款」，因為就算女優突然辭演，法律也沒有一條規定可以強迫對方，必須跟誰發生性關係，所以其實業界很多女優都沒有簽約：「就算你簽了演員約，她說不來就是可以不來，大家都知道簽約沒有用。」坦言會當女優的人，本身精神狀況、家庭背景，各方面的條件都不是很穩定。而這次孟若羽辭演，圤智雨表示對方態度算是負責：「她有和經紀人一起找替代女優，對方也是女優經紀的朋友。」

▲圤智雨對這次拍攝非常有信心。（圖／戲引子臉書）
▲圤智雨透露找女優背後的難處。（圖／戲引子臉書）
另外，關於炒作一事，游否希疑似以了解AV界背後簽約過程，事後又再次發文道歉：「是我膚淺了，可能製作的性質不同吧，我多嘴了，但我也是吃瓜群眾、蹭熱度，不是基本的嗎？誰不蹭呢？期待影片上市，準備好要充值了，別太貴小弟我很窮。」

▲游否希事後發文道歉。（圖／游否希IG）
▲游否希事後發文道歉。（圖／游否希IG）
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