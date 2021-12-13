英商來台裝F-5彈射椅　立委：隔離3天就開工恐成防疫破口

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立院外交及國防委員會審議今日審查行政院函請審議「妨害兵役治罪條例刪除第二十一條條文草案」案。國民黨立委廖婉汝質疑英商技師來台只隔離3天一事，空軍參謀長黃志偉答覆表示，嚴格說來不是只有隔離3天，外籍技師在國外已經先在當地隔離，在國內安裝時也要設置安全區域，穿著防護衣進行安裝作業，所有人員做3次PCR檢測都是陰性。
黃志偉進一步表示，外商技術人員在隔離場域完成安裝，要進入社區前也是要進行14+7天隔離的隔離措施。
立委詢問只花6個小時學習安裝，我方安裝人員是否有完成認證?黃志偉表示，漢翔人員有參與學習安裝過程，空軍人員因為需要日後維保也有參與，相關技術認證都有按照國際標準。
空軍現有約43架F-5E/F戰機，預計2024年全部除役，由國造勇鷹高教機接替。即便即將除役，為提高F-5機隊彈射逃生安全性，空軍今年6月與馬丁貝克公司簽約，花費7.8億元採購70具Mk16型彈射椅，預計明(2022)年全部換裝完畢。
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