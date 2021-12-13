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英商來台裝F-5彈射椅　立委：隔離3天就開工恐成防疫破口

▲空軍F-5F戰機。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲空軍F-5F戰機。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-12-13 10:52:21｜2021-12-13 10:53:52

空軍台東志航基地F-5E/F戰機機齡老舊，為提升飛行員彈射逃生生存機率，空軍與馬丁貝克公司簽約為F-5機隊換裝Mk16彈射椅，但是傳出英商外籍技師來台隔離3天就上工，立委憂慮恐成為防疫破口。空軍官員今（13）日澄清表示，外籍技術人員來台前已經先行隔離，不是只有在台隔離3天而已。

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媒體報導，空軍向英國馬丁貝克公司採購Mk16彈射椅，汰換現有F-5E/F戰機彈射椅，但因英商對台灣隔離天數太長「有意見」，經空軍以「特案」向指揮中心申請核准，英商3位外籍技術人員9日搭乘一般民航客機抵台後，由防疫專車直奔台東防疫旅館隔離3天，就前往志航基地安裝一具Mk16彈射椅在F-5E戰機，並實施各項測試與訓練後，再搭乘防疫專車直奔桃園機場搭機離境。而代理商漢翔公司人員因為與境外入境人士接觸，卻必須進行14+7天隔離。

立院外交及國防委員會審議今日審查行政院函請審議「妨害兵役治罪條例刪除第二十一條條文草案」案。國民黨立委廖婉汝質疑英商技師來台只隔離3天一事，空軍參謀長黃志偉答覆表示，嚴格說來不是只有隔離3天，外籍技師在國外已經先在當地隔離，在國內安裝時也要設置安全區域，穿著防護衣進行安裝作業，所有人員做3次PCR檢測都是陰性。

黃志偉進一步表示，外商技術人員在隔離場域完成安裝，要進入社區前也是要進行14+7天隔離的隔離措施。

立委詢問只花6個小時學習安裝，我方安裝人員是否有完成認證?黃志偉表示，漢翔人員有參與學習安裝過程，空軍人員因為需要日後維保也有參與，相關技術認證都有按照國際標準。

空軍現有約43架F-5E/F戰機，預計2024年全部除役，由國造勇鷹高教機接替。即便即將除役，為提高F-5機隊彈射逃生安全性，空軍今年6月與馬丁貝克公司簽約，花費7.8億元採購70具Mk16型彈射椅，預計明(2022)年全部換裝完畢。

▲空軍規劃採用世界最先進的馬丁貝克公司產品「Mk16」彈射椅裝於F-5戰機上。（圖／馬丁貝克公司官網）
▲空軍規劃採用世界最先進的馬丁貝克公司產品「Mk16」彈射椅裝於F-5戰機上。（圖／馬丁貝克公司官網）
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