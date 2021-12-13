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獨／鄧佳華處男床戰要洗「殘廢澡」　導演曝劇情急改原因

▲鄧佳華引爆台灣AV之亂。(圖/記者林調遜攝)
▲鄧佳華引爆台灣AV之亂。(圖/記者林調遜攝)

記者侯家瑜/台北報導

2021-12-13 10:41:30｜2021-12-13 10:44:10

鄧佳華日前接到片商「TWAV公司」邀約合作，雖然零片酬，但他破處當男優的願望終於成真，而即將開拍之餘，導演圤智雨今（13）日向《NOWnews今日新聞》透露進度，表示鄧家華已經「清潔」到一個段落，目前只剩下確定場地和劇情修改，更說本來要幫鄧佳華安排一段「殘廢澡」情節，但卻因為一個原因，必須臨時修改腳本。

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導演圤智雨坦言這次挑戰替鄧佳華拍片，片場會比較需要人手，因為除了需要老師指導之外，還要有人替他清潔：「製片很可憐，都要照顧他，我們買了很多清潔用品，昨天直接帶他去住飯店，看著他洗澡。」圤智雨透露腳本原本走向，是要安排鄧佳華先「辦事」，隨後再請女優替他洗「殘廢澡」，不過礙於鄧佳華清潔不易，才會將順序對調：「我們現在只能先洗澡，而且不是殘廢澡，會是認真洗澡。」激動表示從來沒有執導過「清潔力」如此不足的男優：「他（鄧佳華）真的是全工作室公認最髒的人。」

▲圤智雨透露劇情細節。（圖／戲引子臉書）
▲圤智雨透露劇情細節。（圖／戲引子臉書）
另外，鄧佳華日前有在圓夢記者會上接受老師的體位指導，而他也有親在自台上挑戰，圤智雨強調鄧佳華的姿勢需要好好調整，不然會發生意外：「我們一直以為他是故意演的，沒想到他是真的不知道，如果按照那個力道，不會讓女優受傷，但他自己會先受傷。」坦言第一次執導處男，確實花了不少功夫。

▲鄧佳華 今（10）日出席圓夢記者化身見習男優。（圖／記者林調遜攝）
▲鄧佳華（右）日前出席圓夢記者化身見習男優。（圖／記者林調遜攝）

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