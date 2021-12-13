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侯友宜成「戰犯」陷內外夾擊　朱立倫預告：行動支持公投

▲朱立倫全台宣講抵達雲嘉站，針對侯友宜對於公投「四個同事」維持不表態遭內外批評，朱立倫頻緩頰。（圖／文傳會提供）
▲朱立倫全台宣講抵達雲嘉站，針對侯友宜對於公投「四個同事」維持不表態遭內外批評，朱立倫頻緩頰。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-12-13 10:40:31｜2021-12-13 10:43:21

公投進入黃金周，國民黨昨日舉辦大型造勢活動，7縣市首長齊聚，不過頻被點名的新北市長侯友宜仍未到場，藍營內部怒火持續延燒。對此，國民黨主席朱立倫今（13）日表示，侯友宜一定會用行動支持通公投，呼籲外界不要再見縫插針。

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侯友宜認為，在核廢料有妥當的處理方案之前，討論核四都是假議題，沒有核安就不能重啟核四，因此對於公投態度仍始終保守。不過，藍綠視公投為2022前哨之役，戰況激烈，侯友宜被深藍族群扣上「戰犯」罪名，綠營也火上加油、頻要求侯明確表態，讓藍營最大諸侯陷入內外夾擊的困境。

對此，朱立倫上午前往雲嘉地區宣講前受訪表示，各個縣市長在地方用各種方式宣揚公投，今天雲林縣長張麗善和他一同戰車掃街，稍晚則與嘉義市長黃敏惠掃街，侯友宜也會用他的行動表達對公投的支持，盧秀燕也已經多次口頭表達她的支持。

朱立倫表示，民進黨現在就是見縫插針，希望造成國民黨之間的紛擾，但是在最後的關鍵這5、6天，國民黨仍會全力以赴，不受到民進黨的影響，並用螞蟻雄兵的方式對抗執政怪獸。

至於雲林戰車遊街宣講活動，朱立倫說明，今日集合張麗善、黨部主委、雲林縣議會總召，這樣的陣仗就是要讓雲林鄉親了解，12月18日一定要站出來投票，對人民的健康、民主、環境與經濟都非常重要，不是為個人，是為了全體台灣人共同的民主，尤其是健康方面，「萊豬是絕對不能吃的！一定要反萊豬」。

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