專家：進入中國數位鐵幕　冬奧運動員手機將受監控

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這名官員舉例，彭帥於網上透過社群媒體指控前中國副總理張高麗性侵，隨即音訊全無長達好幾個星期。
這名官員提醒，出席北京冬季奧運會的澳洲運動員，是即將「進入一個極權國家」，中國政府將會蒐集澳洲運動員的所有數據。
報導提到，明年2月4日至20日北京冬奧舉行期間，澳洲將會有大約40名運動員和80名澳洲奧委會（AOC）工作人員停留中國；國際奧委會（IOC）及澳洲奧委會將分別向他們提供臨時手機和電話卡。
報導指出，有關臨時手機和電話卡將會持續受到中國共產黨追蹤和監控，尤其是當運動員和工作人員在使用大會官方Wi-Fi的時候，將更難避免受到追蹤和監控。
承接澳洲和美國政府網路安全業務的Internet 2.0共同創辦人波特（Robert Potter）提醒，任何人在進入中國時，都會成為中國政府蒐集數據的對象；中國是一個致力「監控民眾的國家」，對運動員也不例外。
波特說，中國政府從網路、人臉辨識和車輛追蹤等多方面，實行「全方位監控」。運動員在中國境內傳送任何數據時，中國當局都將以某種形式攔截和蒐集，即使是加密數據也難以倖免。
波特還提醒，運動員一旦使用由中國政府提供的Wi-Fi，就更難避免受到監控。所有透過共用Wi-Fi傳送的數據，都是被預設為未加密的，因此運動員在透過Wi-Fi使用網路時，他們的一舉一動都將全面受到監控。
波特建議，運動員不要攜帶自己的私人電話進入中國，且在中國期間，應該採用Signal等加密通訊App，並且盡可能透過「翻牆」（VPNs，虛擬私人網路）上網。
報導還提到，按照澳洲官方的標準作法，官員在進入中國時，只會攜帶臨時使用的電子儀器、使用具有單次電話號碼生成應用bunner的電話、「翻牆」上網，並且嚴格避免使用Wi-Fi。（編輯：陳惠珍）1101213