COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

專家：進入中國數位鐵幕　冬奧運動員手機將受監控

▲網路安全專家警告，出席北京冬季奧運會的澳洲運動員將會受到中國網路間諜全天候監控。示意圖。（圖／達志影像／美聯社）
▲網路安全專家警告，出席北京冬季奧運會的澳洲運動員將會受到中國網路間諜全天候監控。示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

中央社

2021-12-13 18:15:44

（中央社記者丘德真雪梨13日專電）網路安全專家警告，出席北京冬季奧運會的澳洲運動員將會受到中國網路間諜全天候監控；中國當局將會持續追蹤運動員的通訊和行動，並且趁機蒐集運動員的相關數據。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據媒體大亨梅鐸旗下「澳洲新聞集團網絡」（News Corp Australia Network）11日報導，一位不具名澳洲高階官員表示，澳洲運動員出席2022年北京冬季奧運會期間，將形同是走進「數位鐵幕」的範圍內，每日24小時受到中國當局監控。

這名官員舉例，彭帥於網上透過社群媒體指控前中國副總理張高麗性侵，隨即音訊全無長達好幾個星期。

這名官員提醒，出席北京冬季奧運會的澳洲運動員，是即將「進入一個極權國家」，中國政府將會蒐集澳洲運動員的所有數據。

報導提到，明年2月4日至20日北京冬奧舉行期間，澳洲將會有大約40名運動員和80名澳洲奧委會（AOC）工作人員停留中國；國際奧委會（IOC）及澳洲奧委會將分別向他們提供臨時手機和電話卡。

報導指出，有關臨時手機和電話卡將會持續受到中國共產黨追蹤和監控，尤其是當運動員和工作人員在使用大會官方Wi-Fi的時候，將更難避免受到追蹤和監控。

承接澳洲和美國政府網路安全業務的Internet 2.0共同創辦人波特（Robert Potter）提醒，任何人在進入中國時，都會成為中國政府蒐集數據的對象；中國是一個致力「監控民眾的國家」，對運動員也不例外。

波特說，中國政府從網路、人臉辨識和車輛追蹤等多方面，實行「全方位監控」。運動員在中國境內傳送任何數據時，中國當局都將以某種形式攔截和蒐集，即使是加密數據也難以倖免。

波特還提醒，運動員一旦使用由中國政府提供的Wi-Fi，就更難避免受到監控。所有透過共用Wi-Fi傳送的數據，都是被預設為未加密的，因此運動員在透過Wi-Fi使用網路時，他們的一舉一動都將全面受到監控。

波特建議，運動員不要攜帶自己的私人電話進入中國，且在中國期間，應該採用Signal等加密通訊App，並且盡可能透過「翻牆」（VPNs，虛擬私人網路）上網。

報導還提到，按照澳洲官方的標準作法，官員在進入中國時，只會攜帶臨時使用的電子儀器、使用具有單次電話號碼生成應用bunner的電話、「翻牆」上網，並且嚴格避免使用Wi-Fi。（編輯：陳惠珍）1101213

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

繼續作答
即時
推薦閱讀