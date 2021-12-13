越南籍移工做同份工作12年！從基層升到副組長獲肯定
《四方報》報導，國際移工節在18日登場，並圓滿落幕。內政部移民署今年與屏東縣政府合作，在12日於「勝利星村生活文創園區」封街擴大舉辦慶祝活動，以「南國共好、攜手前行」為主題，盛大慶祝。內政部在活動中，特別表揚10位傑出新住民及移工朋友，對於他們長期以來為台灣的貢獻與付出，表達感謝與敬意。其中，來台12年的越南籍移工蘇文學（To Van Hoc）的人生故事備受矚目。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-13 10:32:35
現年36歲的越南籍移工蘇文學因為家庭經濟關係來台灣工作，目前在銘榮元公司工作，從基層員工，一路當到小組長、副組長，一份工作做12年，十分有毅力。因為疫情關係，預估明年8月將返回越南，他希望能學以致用，未來回越南計畫創業，開設一間鋼鐵工廠。
蘇文學在台灣認真跟著師傅學習，也考取堆高機技術士執照等證照。剛開始來台灣他聽不懂中文，但跟著師傅做，邊工作邊學，如今大部份的中文都聽得懂。「很感謝在台灣遇到的同事、長官，在台灣賺錢改善越南家中經濟環境，台灣有很好的學習環境，只要保持認真學習態度，誠實，一定會學習到一技之長，之後希望能來台灣旅遊，想念台灣人熱情。」他說。
移工在這10年來人數激增近26萬，其中又以台灣人不願意從事的3K產業（骯髒、危險、辛苦）增幅最大。根據勞動部去年統計，台灣3K產業粗估58,000家，年產值約計2兆9千億餘元，大多屬中小企業，因其製程或作業性質特殊，諸如鑄造、表面處理、印染整理等，工作環境多存在高溫、高噪音及高污染等危害因素。蘇文學能在台灣工廠辛苦打拼12年，且一路升遷，他的學習能力和毅力都讓人敬佩。