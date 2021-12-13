年末來杯小確幸！8大手搖飲祭好康　「這間」第二杯免錢

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伊莉莎白紅茶書房即日起至12月14日，一連3天推出新品「土耳其肉桂蘋果茶第二杯半價」限定優惠。
舒油頭即日起至12月14日，推出芋圓蕎麥系列新品，祭出「打波芋圓蕎麥奶茶第二杯半價」限定優惠。
春芳號主打來自印度南部泰米爾納德邦，藍山上的尼爾吉爾茶葉，明亮淺紅的茶湯色澤調製成奶茶後，口感低調帶有「Nilgiri aroma」特殊香氣，搭配聖誕限定「紅綠杯」溫馨登場。
加入春芳號LINE會員12月份可享到店購買桂花奶茶、桂花烏龍奶2杯88折優惠。春芳號近期再推出加碼活動，凡於12/6～12/19到店購買任意飲品1杯，即可以12元優惠價，加購限量「尼爾吉爾奶茶」1杯喔。
CoCo即日起至12/20大方祭出「都可訂週三好友日｜第二杯0元」活動，指定飲品憑券可享第2杯0元優惠，一人可獲得2張，限當天使用完畢。珍珠鮮奶茶、巧克力歐蕾、莓果派對等人氣口味才剛現身，讓人更期待這週三是哪款手搖飲。平日還有每杯折5元、滿額最高8折優惠。
春陽茶事則在外送平台foodpanda上推出限定優惠，即日起至12月30日，不需輸入優惠碼，單筆訂單滿200元即可享全品項8折，熱銷人氣飲品「檸檬蜜烏龍、冬瓜檸檬粉條」，及滿料系新品「福滿鮮奶茶」，通通都能用銅板價喝個過癮。（foodpanda平台外送限定。本活動不與其他優惠合併使用。）
蔦日子剛推出爆打生薑、生巧克力等9款新熱飲。即日起至12/31，祭出冬熱飲第二杯8折優惠，而且9款新熱飲都可以混搭購買喔。（取低價杯做折扣，每人一次限購1組2杯）。
翰林茶館即日起至12月31日，於翰林茶館／茶棧，外帶特大杯「鮮奶鐵觀音」享第2杯半價。同時段永和比漾店、板新新站店、新光A11店、微風南山店、板橋環球店、林口三井店，還可憑優惠券兌換「現沖立體茶包系列」買一送一乙次，或「熊貓鮮奶茶」買一送一乙次。