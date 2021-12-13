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泡沫破裂？中國互聯網爆裁員潮　「35歲危機」員工急自救

▲中國多家互聯網公司近來傳出裁員潮。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國多家互聯網公司近來傳出裁員潮。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-12-13 10:43:35

隨著北京政府監管收緊，企業的業務緊縮之下，中國互聯網公司接連迎來裁員潮。繼騰訊、字節跳動、百度之後，愛奇藝又被爆出裁員二至四成，涉及包括影業、遊戲、文學、電商等幾乎所有部門，為公司成立以來最大規模裁員。快手先前也傳出將大幅裁員三成。面對互聯網公司這波裁員潮，內部年齡稍大、約30歲的員工都已經有危機感，不少已經準備跳槽、轉行，甚至自己創業。有分析認為，中國互聯網公司正在經歷近三年來最猛烈的裁員大風暴，互聯網黃金時代已去。

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綜合中媒報導，隨著中國政府監管收緊，企業的業務緊縮，在不得不瘦身的情形下，互聯網公司的裁員潮接二連三地爆發，並且從小公司漫延到業界巨頭，包括百度，騰訊、京東、愛奇藝、快手、騰訊、字節跳動、阿里等一眾互聯網大廠無一倖免。

愛奇藝本月初爆出史上規模最大一輪裁員，有員工透露「被裁的不止四成，至少有五成。大部分團隊都是整個業務線全部走人的狀態。」愛奇藝近年來快速擴張，截至2019年以來，員工人數達到將近9千人的峰值，較2016年大漲逾八成。內部員工表示，這次裁員是為了加快盈利，聚焦內容、技術、精細化成本管理，中層管理階級被裁員居多，年齡較大、薪資較高員工也多在被裁之列。

快手近期也傳出將大幅裁員30%，且公司電商團隊將移往杭州，讓北京員工在「搬家和離職之間，二選一」。而騰訊早在今年7月，就有部門管理人口頭預警稱，「今年因業績不好會裁人」，騰訊員工表示「從9月開始，部門被裁的人有二十個以上，一半人都走了」。

在這一波裁員潮當中，30歲以上的員工更有危機感，即使未被裁，許多人已謀劃退路。因為35歲在業內已如同「紅線」，超過紅線又失業，再進入大企業就極為困難。這些心懷危機的員工，都已經做好準備，有人打算主動跳槽、有人決定創業。他們來自不同企業，但對行業生態共識是「互聯網大廠都很難久待」。

但更多、人是在毫無心理準備之下被裁員，一名百度員工表示他8月份才剛買房子，拿到權狀，沒想到本月初突然收到通知，要求他2天內辦理離職手續、交還員工證，他才意識到自己失業，慌忙的到網路上求助，發現很多人正面臨無預警的裁員，也一樣的慌亂及困窘。

▲武漢肺炎重創中國經濟。（圖／翻攝 Japan Times ）
▲有報導指出，中國互聯網裁員潮的根本是資本泡沫緊收。（圖／翻攝 Japan Times ）
中媒《經濟觀察報》報導指出，互聯網的20年發展史，就是「資本與熱錢湧入的狂歡史」，由於過去熱錢大量湧入，造成許多公司盲目擴張，急著搶佔資源成立公司或部門，招來一堆冗員，如今資本緊縮，在這一波裁員風潮，無論是字節跳動的房產，還是愛奇藝的短視頻、或是百度的電商，有一個共通點就是，被裁掉的大多都是公司的邊緣部門，而非核心業務。

報導將互聯網泡沫破裂根源指向資本泡沫收緊，而這一切與中國國家主席習近平日前提出的十四五規劃，特別是要求經濟「脫虛向實」、強化監控金融及反壟斷政策有關。有分析指出，自今年以來，曾經無限風光的互聯網企業一改先前的高調作風，開始「塑造」不賺錢或者虧損的形象。年關前互聯網公司裁員的動作，也暗示過去以規模換增長的無序擴張時代宣告結束

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