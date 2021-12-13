地圖惹的禍？唐鳳在民主峰會「被消失」 傳白宮要求剪掉
美國總統拜登（Joe Biden）上週召開為期兩周的民主峰會，台灣獲邀後由駐美代表蕭美琴、行政院政務委員唐鳳與會，但根據路透社報導，在唐鳳演說時展示的一張簡報圖片中，台灣與中國被標示為「不同顏色」，導致後續發言畫面被卡掉僅出現聲音，引發外界議論。對此美國國務院稱為「無心之過」（an honest mistake），白宮則尚未對外發表正式評論。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-13 11:11:27
根據路透社報導，美國時間10日民主峰會進行第二天議程時，唐鳳在演說時的一張簡報圖片，讓美方官員一度相當緊張。在唐鳳參加的議程小組討論中，圖片出現約莫1分鐘。報導引述消息人士指出，相關畫面在白宮要求下被剪掉，只保留唐鳳的聲音，白宮對此尚未發表評論，我國外交部則歸咎此於技術問題。
據了解，這張圖片是由南非一個非政府組織「CIVICUS」，根據各國公民權利的開放程度排名的彩色地圖，其中台灣是亞洲地區唯一被稱為「開放」（open）的國家，並以綠色標示；而中國、寮國、越南和北韓則是以紅色標示「封閉」（closed），美國與其他盟友國、地區則多以「壓迫」（repressed）、「阻礙」（obstructed）或「受限」（narrowed）標示。
對於唐鳳的畫面被刪除，美國國務院僅稱，這是「螢幕共享時發生的混亂」，並解釋這是無心之過，發言人也強調，美方重視唐鳳的參與，這凸顯台灣在透明治理與打擊假資訊、人權等議題上的展現的專業知識。