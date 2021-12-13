多國語言在移工社群宣傳有效！東協廣場湧入移工接種

《四方報》報導，我國政府積極提升疫苗覆蓋率，除了提倡國人施打，在各地移民署的專勤大隊和服務站都積極協助外籍人士施打疫苗。移民署台中專勤隊、第一服務站與台中市衛生局，為配合中央防疫政策，衝高疫苗覆蓋率，在11日和12日於東協廣場設立疫苗快打站，並以「不通報、不查處、不收費、不管制」等4大原則，號召移工到場施打疫苗，現場反應熱烈。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-13 17:29:00
根據移民署統計，11日有超過400名移工到場施打疫苗，其中超過4成都是失聯移工。專勤隊僅抄錄資料，提供衛生單位造冊，相關失聯移工查緝，還是以原有的檢舉案為主，不會用施打疫苗的造冊資料抓人。移民署台中專勤隊透露宣傳方式，這次施打的疫苗是BNT疫苗，並採取「不通報、不查處、不收費、不管制」四不原則，以「不限身分，隨到隨打」為口號，利用電話及印、越、英等多國語文宣在移工社群軟體宣傳。
1名移工阿河說，他看到移民署在網路社群宣導打疫苗的訊息後，帶10多名同鄉一起到快打站施打。他相信台灣政府「有信用、不會趁機抓人」，所以相約朋友趁放假打疫苗，也順利拿到小黃卡。施打成功後他也在同鄉群組廣發消息，希望同鄉也能到場打疫苗。
移民署表示，此次配合指揮中心推動「逾期停(居) 留外來人口安心接種 COVID-19 公費疫苗專案」，專案將配合各縣市衛生單位，持續執行至111年1月31日止，專案期間不論是失聯移工或逾期停居留之外來人口，都可至各指定接種站或醫療院所免費接種疫苗，過程中醫療院所不會通報治安機關查處，治安機關也不會於接種地點進行查察，期盼所有在台的外籍人士都能順利地完成接種。
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