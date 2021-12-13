中職／想跟Yuri一起應援嗎？樂天女孩練習生海選中
2022樂天桃猿專屬啦啦隊Rakuten Girls啟動海選，不過這一回徵選的是「Trainee 練習生」，即日起啟動線上報名徵選！
記者黃泓哲/綜合報導
2021-12-13 11:22:22
目前樂天女孩練習生為胡佳玲，她是2021年正式海選遺珠，因疫情中斷培訓，目前將重新銜接訓練。經過訓練合格後，「練習生」將成為正式樂天桃猿專屬啦啦隊一員，入選樂天女孩練習生Trainee 身份將接受各式培訓後檢測合格，包括「藝能界名師肢體表演課」、球團實戰安排「商演經驗課」、「運動心理強化課」、「總監舞蹈營」以及Rakuten Girls終極試煉課，五關全過，表演能力Rice up直指開幕戰！
無論成功或失敗，這條道路即將為妳而開，樂天女孩「Trainee練習生」招募即日起至2022年1月5日（三）止，廣邀勇敢樂天的各路英雌線上報名，線上徵選，入選Trainee練習生者經過培訓且通過考驗後，目標在2022年四月加入Rakuten Girls，培訓失敗為自己累積養分，表現成功則魅力的樂天女孩就是妳！
熱愛表演，有志參加2022 Rakuten Girls Trainee 徵選並無演藝經紀約的女孩只需備妥自己的表演影片、基本資料與聯絡方式即可參加，1月15日（六）前通知練習生入選者，無入選者將不另外通知。