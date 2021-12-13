不只疑似打特權疫苗！林秉樞遭爆透過高嘉瑜為診所喬疫苗
民進黨立委高嘉瑜日前驚爆遭前男友林秉樞施暴，引發社會各界議論。除了日前爆出網軍疑雲的案外案外，現在林秉樞再遭爆料，除了施打的莫德納疫苗疑似是特權疫苗外，更曾透過高嘉瑜向台北市衛生局索取疫苗，供內湖禾馨診所施打。
記者丁上程／台北報導
2021-12-13 11:31:09｜2021-12-13 11:55:20
國民黨台北市議員游淑慧昨（12）日先在臉書上PO文揭露，表示有接獲爆料指出林秉樞施打的疑似是特權疫苗。而防疫指揮官陳時中日前也提及，表示林秉樞施打的時間約在七月中旬與十月初，且是透過「一般的平台」預約施打。游淑慧就直言，林秉樞並不符合當時的施打資格，質疑是否施打了特權疫苗。
而國民黨台北市議員徐巧芯今日再加碼爆料，表示根據《不演了新聞台》粉專指出，林秉樞當時第一劑施打的疫苗為莫德納疫苗，不僅未符合相關資格，施打地點則正是過去高嘉瑜曾傳出疑似為其喬疫苗的「禾馨診所」體系的分支，似乎也讓一切訊息完整串連。
《不演了新聞台》粉專更指出，當時林秉樞除了跟嘉瑜交往，還有一位在禾馨工作的護理師女友。秉樞一邊請立委女友喬疫苗，一邊不斷地塞人到禾馨打疫苗。「早先曝光的新聞，是高嘉瑜施壓要疫苗，其實，背後是林秉樞在操作特權人士與禾馨診所，立法委員與護理師。」
對此台北市衛生局今日上午召開記者會時，並未回答相關問題，僅在會後表示例行記者會為食安相關議題為，若媒體朋友有其他議題需詢問，請於會後再行致電詢問。不過會後衛生局的各級長官都未接電話也未回應，媒體聯絡人僅簡短表示在進行會議，並會透過新聞稿說明。