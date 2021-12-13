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名家論壇》木夫／企業要注意反美萊豬跟三接遷移的代價

▲12月18日公投中的反萊豬跟三接遷移，對台灣企業的未來營運影響大。圖為興建中的第三接收站工程。（圖／資料照片，記者李春台攝）
▲12月18日公投中的反萊豬跟三接遷移，對台灣企業的未來營運影響大。圖為興建中的第三接收站工程。（圖／資料照片，記者李春台攝）

文/木夫

2021-12-13 12:01:13

因為台灣政治的劍拔弩張，以及敏感的兩岸關係，企業往往不愛對公共事務表達意見主張，尤其當議題又有高度政治性的時候，但是不表態是一回事，不關心就茲事體大了，12月18日公投案中的反萊豬跟三接遷移，對於台灣企業的未來營運影響非常大，如果企業希望台灣經濟有國際競爭力，務必要正視反萊豬跟三接遷移所對台灣經濟會產生的衝擊。

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反進口美國萊豬的一方，有兩個論述重點，第一是主張萊豬有害身體健康，所以開放進口是危害國人，第二是說反美國萊豬並不會影響台灣的國際競爭力，並舉例如歐盟就沒有進口，為什麼台灣要開放，難道台灣人的健康不值錢嗎，認為政府是罔顧國人健康，做了不需要的讓步跟交易。

以上這兩點的主張，都是似是而非的不負責任言論，首先萊豬的安全值是有國際標準的，用量如何、怎麼生產、食用多少都有科學依據跟規範，再說政府也設定有透明的食品標示規定，簡單說，萊豬並不是毒品，且有可以選擇吃或不吃的權利。

至於反美國萊豬不會影響台灣參與國際經濟組織跟國際競爭力？歐盟也沒有進口啊？中研院院士朱敬一說得很白了，歐盟之所以可以不甩CODEX規定，要求萊劑零檢出，這是因為歐盟經濟體規模龐大，確實有能力可以挑戰規則。請問，台灣可以嗎？

那台灣希望加入的CPTPP跟萊豬有什麼關係？美國又沒有加入，干美國什麼事情？

兩個原因，第一這是自由貿易的原則，CPTPP的協議裡頭即明文，「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施」專章規定各締約方應確保其食品安全檢驗措施遵循國際標準。所以，目前的11個CPTPP會員國全部都有開放萊豬進口，包括了日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、新加坡等國。

第二個原因，CPTPP雖然美國沒有加入，但是美國對於該會員具有影響力，不然以為台灣在中國無所不用其極之下，可以簡單就加入嗎，台灣勢必需要美國的幫助才行。就只問，如果連有科學根據的萊豬都不想遵守，禁止美國豬肉進口台灣，你要美國怎麼幫。

說完萊豬講三接。所以企業都要用電，而且在台灣經濟持續成長的趨勢下，電力需求也會持續成長，在這樣情況下，有幾種狀況要同時注意，第一是減碳需求，第二是綠能發展。

因應氣候變遷，各國都在追求減碳，歐盟即將要啟動碳關稅，美國跟日本也在研議中，實施只是早晚的問題而已，台灣是外貿導向國家，不跟上減碳腳步是不行的。而減碳的幾個要訣，包括能源轉型、能源效率提升、循環經濟、碳捕捉等方面工作，三接會影響的就是台灣能源轉型。要知道台灣沒有使用核能的條件，在加速發展綠能的途徑中，因過去被忽視太久，終於在2016年起苦追猛趕，但羅馬不是一天造成的，需要有過度的橋接方案，因此天然氣相較燃煤的高碳排可大幅減碳，絕對是最佳的過渡方案。

簡言之，三接若要遷移，台灣必然要增加燃煤發電，碳排放將會增加，不然就是要犧牲大家的用電，這絕對不是台灣經濟尋求永續發展希望看到的事情。

總結來說，反美國萊豬跟三接遷移公投，不要以為這只是藍綠在爭鬥，不關你的事，這些可是極度攸關你的企業競爭力，請好好想一想，你所面臨的國際經濟戰局。


●作者： 木夫／資深國會幕僚

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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