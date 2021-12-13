提升集合住宅大樓公安　高市消防局推動「三燈二器」專案

高雄市政府為提升老舊集合住宅大樓公共安全，連日來針對所有集合住宅及住商混合大樓，進行全面逐棟檢視及聯合稽查。消防局也特別針對消防設備不合格者，依法要求限期改善，並積極推動「三燈二器」專案，務必確保在大樓消防設備完成改善期間，仍能透過暫時性替代方式，補強大樓消防設備不足。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲消防同仁除協助住宅用火災警報器及滅火器之安裝更換，並於現場向住戶宣導居家火災安全觀念，提升民眾對防火安全的重視及生命財產自我守護的觀念。（圖／高市消防局提供）

市長陳其邁表示，維護市民公共安全、消防安全，市府責無旁貸。也提醒年節將近，天乾物燥，市民朋友記得留意用火用電安全，降低火災風險。對於城市居住的公共安全，市府在政策規劃與補助方案上，全力協助與落實保障市民生命財產安全。

消防局代理局長王志平表示，集合住宅大樓的防火安全不容忽視，今（ 13 ）日也特別親自率隊於鹽埕區老舊高風險大樓，執行消防安全設備改善措施，消防同仁除了協助住宅用火災警報器及滅火器之安裝更換，並於現場向住戶宣導居家火災安全觀念，提升民眾對防火安全的重視及生命財產自我守護的觀念。