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顏家拆違建進度緩慢　林靜儀：盧市長怎麼那麼寬容

▲民進黨中二選區立委補選候選人林靜儀今受訪指出，盧市長說她是媽媽市長，但這媽媽怎麼這麼寬容？（圖／記者王敏旭攝，2021.12.13）
▲民進黨中二選區立委補選候選人林靜儀今受訪指出，盧市長說她是媽媽市長，但這媽媽怎麼這麼寬容？（圖／記者王敏旭攝，2021.12.13）

記者王敏旭／台北報導

2021-12-13 12:28:59｜2021-12-13 12:29:39

台中市第二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒的家族日前遭爆有違建，顏寬恒更坐上怪手拆除第一塊磚，不過該違建迄今只有打6個洞。民進黨候選人林靜儀今（13）日受訪指出，台中市府的作為全台都看在眼裡，盧市長說她是媽媽市長，但這媽媽怎麼這麼寬容？

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林靜儀今到立法院與立委王定宇針對「捐贈台灣疫苗6國（美國、日本、立陶宛、斯洛伐克、捷克、波蘭）的醫師來台訓練合作計畫」召開協調會，會前身特別穿上剛拿到的白色競選外套。

林靜儀說，顏寬恒說違建該拆就拆，拆這麼多天了好像看起來進度非常延遲，不太符合大家對於拆違建的動作。台中市政府對這個違建立場看起來非常寬鬆，覺得打6個洞就算數了，台中市民都在看台中市府怎麼看這個全台矚目的違建。

不過先前台中市長盧秀燕針對違建都說斷水斷電，林靜儀表示，盧市長說她是媽媽市長，可是台中市媽媽們都在看這麼嚴重違法的違建，但盧市長這個媽媽怎麼對這棟違建的主人這麼寬容。

另外昨又爆出，台中市烏日區南里里餐會活動再見豪華美饌，且邀請了顏寬恒上台。林靜儀表示，她沒有受邀，不過現在疫情穩定，地方積極把今年要辦的餐會辦完，有些是里民聯歡，但也看到非里民的人也參加，這是不是選舉活動，屬於灰色地帶。

林靜儀指出，該場餐會菜色非常澎湃，如果單純里民聯歡，經費應該來自於公家費用，通常某些政治人物會出席，如果特定陣營某些人物才有機會出席，或者是特定陣營候選人才有機會跟民眾說是他的功勞，態度上會有爭議。

至於顏寬恒指媒體都在抹黑他，呼籲大家不要看電視。林靜儀則說，建議顏寬恒一次把這些事情說清楚，也有很多政論節目邀請他上節目，顏寬恒不是沒有機會、空間說清楚，之前碼頭事情就扯林佳龍市長、講標案事情就扯蔡其昌副院長，是顏自己不講清楚，不能怪別人討論這件事。

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