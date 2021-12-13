顏家拆違建進度緩慢　林靜儀：盧市長怎麼那麼寬容

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林靜儀說，顏寬恒說違建該拆就拆，拆這麼多天了好像看起來進度非常延遲，不太符合大家對於拆違建的動作。台中市政府對這個違建立場看起來非常寬鬆，覺得打6個洞就算數了，台中市民都在看台中市府怎麼看這個全台矚目的違建。
不過先前台中市長盧秀燕針對違建都說斷水斷電，林靜儀表示，盧市長說她是媽媽市長，可是台中市媽媽們都在看這麼嚴重違法的違建，但盧市長這個媽媽怎麼對這棟違建的主人這麼寬容。
另外昨又爆出，台中市烏日區南里里餐會活動再見豪華美饌，且邀請了顏寬恒上台。林靜儀表示，她沒有受邀，不過現在疫情穩定，地方積極把今年要辦的餐會辦完，有些是里民聯歡，但也看到非里民的人也參加，這是不是選舉活動，屬於灰色地帶。
林靜儀指出，該場餐會菜色非常澎湃，如果單純里民聯歡，經費應該來自於公家費用，通常某些政治人物會出席，如果特定陣營某些人物才有機會出席，或者是特定陣營候選人才有機會跟民眾說是他的功勞，態度上會有爭議。
至於顏寬恒指媒體都在抹黑他，呼籲大家不要看電視。林靜儀則說，建議顏寬恒一次把這些事情說清楚，也有很多政論節目邀請他上節目，顏寬恒不是沒有機會、空間說清楚，之前碼頭事情就扯林佳龍市長、講標案事情就扯蔡其昌副院長，是顏自己不講清楚，不能怪別人討論這件事。