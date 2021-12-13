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台塑集團尾牙因防疫再停辦　外界估四寶年終挑戰拿7個月

▲台塑集團今年因應疫情，決定再度停辦暮年會尾牙，至於年終獎金部分，外界預估可望挑戰7個月。（圖／NOWnews資料照片）
▲台塑集團今年因應疫情，決定再度停辦暮年會尾牙，至於年終獎金部分，外界預估可望挑戰7個月。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-12-13 12:38:56｜2021-12-13 12:44:05

時序即將進入尾牙旺季，但台塑集團今年因應疫情，決定再度停辦，為集團連續兩年取消尾牙。至於大家關心的年終部分，台塑四寶前三季獲利亮眼，外界預估，至少6個月年終已經到手，而隨著國際油價飆漲與第4季的營運，今年台塑四寶年終獎金可望挑戰最多7個月。

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台塑集團宣布，今年因應疫情，暮年會尾牙決定再度停辦，是繼去年停辦後再一次取消。不過，公司將依照各公司預算發放餐費給員工。而過去台塑集團鮮少取消暮年會，成立至今，僅有在台塑集團創辦人王永慶與王永在逝世時，及去年疫情取消，今年為第四度取消活動。

至於大家關心的年終，台塑四寶前三季獲利亮眼，四寶狂賺1949億元。而台塑EPS為8.56元、南亞EPS為8.05元、台化EPS為5.95元、台塑化則是4.39元，平均EPS為6.73元。外界預估至少6個月年終已經到手，而隨著第4季營運，今年年終獎金可望挑戰最多7個月。

目前台塑集團年終獎金公式為四寶稅前平均每股獲利4.1元、核發4.5個月本薪為基準，每股獲利每增減1元，就加發或減發年終獎金0.6個月本薪，並將年終獎金發放上限天花板由6個月推高到7個月，至於下限則為3個月。

回顧過去台塑企業年終水準，2012年2.83個月加5000元紅包、2013年4.24.個月加紅包1萬元、2014年為4.1個月加5000元紅包。而2015年曾有過年終6個月、2016年則是6個月加1.4萬元的紅包、2017年6個月加2.2萬元紅包、2018年5.83個月加1.5萬元紅包、2019年為4.94個月加2萬元紅包。2020年為3.66個月、不額外發放紅包慰勉金。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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