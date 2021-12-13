台塑集團尾牙因防疫再停辦　外界估四寶年終挑戰拿7個月

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至於大家關心的年終，台塑四寶前三季獲利亮眼，四寶狂賺1949億元。而台塑EPS為8.56元、南亞EPS為8.05元、台化EPS為5.95元、台塑化則是4.39元，平均EPS為6.73元。外界預估至少6個月年終已經到手，而隨著第4季營運，今年年終獎金可望挑戰最多7個月。
目前台塑集團年終獎金公式為四寶稅前平均每股獲利4.1元、核發4.5個月本薪為基準，每股獲利每增減1元，就加發或減發年終獎金0.6個月本薪，並將年終獎金發放上限天花板由6個月推高到7個月，至於下限則為3個月。
回顧過去台塑企業年終水準，2012年2.83個月加5000元紅包、2013年4.24.個月加紅包1萬元、2014年為4.1個月加5000元紅包。而2015年曾有過年終6個月、2016年則是6個月加1.4萬元的紅包、2017年6個月加2.2萬元紅包、2018年5.83個月加1.5萬元紅包、2019年為4.94個月加2萬元紅包。2020年為3.66個月、不額外發放紅包慰勉金。
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