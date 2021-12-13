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NBA／還是要靠詹皇！30分大三元率隊逆轉　送魔術5連敗

▲LeBron James繳出30分大三元率隊逆轉，送魔術5連敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James繳出30分大三元率隊逆轉，送魔術5連敗。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-12-13 13:07:32

湖人球星Anthony Davis因左膝痠痛缺席今(13)日主場迎戰魔術的比賽，「詹皇」LeBron James在第三節發力攻下14分逆轉戰局，最終以106:94賞給魔術5連敗，詹皇也繳出30分11籃板10助攻「大三元」。

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「魔獸」Dwight Howard此役頂替AD出任先發中鋒，無奈少了一主力得分點，湖人首節打得有氣無力僅拿18分，好在次節慢慢進入狀況，單節進帳31分，上半場結束以49:52暫時落後。

易籃再戰，湖人群星們脫胎換骨，詹皇帶頭吹起反攻號角，一開始就連飆2顆三分球，個人在第三節獨拿14分，率湖人打出36:10攻勢，反倒取得23分領先進入第四節。

最終在詹皇完成「大三元」後，湖人以8分之差收下2連勝，「威少」Russell Westbrook挹注19分7籃板5助攻，Talen Horton-Tucker同樣繳出19分，帶有6抄截，AD因膝傷連續2場比賽休兵，目前被列入每日觀察狀態。

反觀魔術在下半場突然啞火，先發後衛Cole Anthony攻下21分6籃板5助攻，Franz Wagner貢獻20分7籃板，苦吞5連敗，依舊排在東區倒數第2名。
 


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