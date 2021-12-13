公投牽涉台灣參與國際組織 陳其邁：公投的投票至關重要
高雄市長陳其邁遭質疑拿「芒果乾」標籤化四大公投？陳其邁今(13)日特別澄清指出，大家都知道中國不管是我們台灣參與國際經貿整合組織，或雙邊簽訂FTA都會阻擾台灣順利參與，所以在公投議題上，這也會牽涉到未來我們參與CPTPP等組織，這當然對於我們參與國際組織是不利的。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-13 13:48:41
陳其邁11日晚間在出席台灣基進主辦的公投造勢場上指出，「四個不同意，就是不同意中國併吞台灣」，遭質疑用「芒果乾」標籤化公投。對此今天在參加高雄市政府績優基層人員表揚活動時做出上述表示。
陳其邁表示，想公投是由人民做主，由人民理性投下公投的選票，但這也牽涉到我們是不是能夠參與國際經貿整合組織，或者是說能夠跟其他國家順利發展雙邊，不管是在貿易或其他的經濟加強合作關係，要參加國際經貿組織，就必須遵守國際規範。
陳其邁指出，中國在不管是我們參與這些國際經貿整合組織，或雙邊簽訂FTA都會阻擾台灣順利參與，所以在公投議題上，這也會牽涉到未來我們參與CPTPP等組織。
陳其邁也認為，假如我們比較晚加入，或者是因為一些中國阻礙而晚於中國加入，這當然對於我們參與國際組織是不利的，所以我想在公投的投票，牽涉到未來不管是參與國際經貿整合組織、能源轉型或者是非核家園等等都至關重要。