遷居閒置9年「鬧鬼」公邸後2天　岸田笑稱：還沒看到幽靈

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岸田在接任首相之後，原先仍住在距離首相官邸5分鐘車程的眾議院赤坂議員宿舍，近來以為了專心致力公務，以及萬全因應危機管理為由，決定搬入公邸居住，並在11日與擔任自己秘書的大兒子一同遷入，也成為前首相野田佳彥之後，首個入住公邸的首相。
岸田13日首次從公邸出發上班，被記者問到住進公邸第一個週末的感想時，表示「託大家的福，感覺昨天也能舒服地好好睡覺；國會預算委員會今天開始進行審議，會以全新心情努力以赴」。
由於公邸曾發生過首相遭射殺事件，有幽靈出沒的傳聞不斷，記者也向岸田提問有沒有看到幽靈，岸田以幽默口吻，笑著回答「沒有，目前還沒有看到」。
現在的首相公邸於1929年建成，當時是做為首相辦公使用，2002年舊公邸拆除、新官邸落成後，才移作公邸使用。從時任首相小泉純一郎開始，共7任首相入住，但自安倍2012年回鍋再任首相之後，就一直閒置至今。根據國家公務員宿舎法，公邸供日相免費使用，並未強制規定入住。但不論入住與否，每年都會編列預算維護，一年預算約1億6000萬日圓。
過去公邸還是官邸時就發生不少流血事件，曾在1932年發生「五一五事件」，年輕軍官闖入官邸，刺殺時任首相犬養毅，又在1936年發生「二二六事件」，年輕軍人闖入、企圖刺殺時任首相岡田啟介，雖然岡田逃過一劫，但是妹夫不幸身亡。兩次流血事件導致改建成公邸後仍流傳不少靈異事件，甚至流傳「都市傳說」，只要搬入公邸的首相就會「短命政權」在位不久。安倍2012年回鍋當首相後，堅持不住公邸，也讓相關傳聞再度引發熱議。