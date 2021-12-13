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遷居閒置9年「鬧鬼」公邸後2天　岸田笑稱：還沒看到幽靈

▲日本首相岸田文雄遷居首相公邸後，13日首次從公邸步行至首相官邸上班。（圖／翻攝自時事通信社）
▲日本首相岸田文雄遷居首相公邸後，13日首次從公邸步行至首相官邸上班。（圖／翻攝自時事通信社）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-12-13 13:01:02｜2021-12-13 13:06:04

日本首相岸田文雄11日遷居閒置9年無人居住的首相公邸，度過了第一個週末。今（13）日早上首次從首相公邸出發上班，接受媒體訪問時表示自己睡得恨好。由於首相公邸先前有鬧鬼傳聞，也有記者問及此事，岸田也相當幽默回應「還沒看到幽靈」。

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綜合日媒報導，公邸與官邸相鄰，建於同一片土地上。公邸是日本首相的公費宿舍，官邸則是首相用來辦公的地方。不過公邸自2012年以來，就一直無人入住，閒置了9年之久。前首相安倍晉三與菅義偉都沒有入住，也因此遭到外界詬病，批評浪費公帑。

岸田在接任首相之後，原先仍住在距離首相官邸5分鐘車程的眾議院赤坂議員宿舍，近來以為了專心致力公務，以及萬全因應危機管理為由，決定搬入公邸居住，並在11日與擔任自己秘書的大兒子一同遷入，也成為前首相野田佳彥之後，首個入住公邸的首相。

岸田13日首次從公邸出發上班，被記者問到住進公邸第一個週末的感想時，表示「託大家的福，感覺昨天也能舒服地好好睡覺；國會預算委員會今天開始進行審議，會以全新心情努力以赴」。

由於公邸曾發生過首相遭射殺事件，有幽靈出沒的傳聞不斷，記者也向岸田提問有沒有看到幽靈，岸田以幽默口吻，笑著回答「沒有，目前還沒有看到」。

▲日本首相公邸建於1929年，卻傳出鬧鬼以及造就「短命首相」的都市傳說。（圖／翻攝自日本首相官邸官網）
▲日本首相公邸建於1929年，卻傳出鬧鬼以及造就「短命首相」的都市傳說。（圖／翻攝自日本首相官邸官網）
現在的首相公邸於1929年建成，當時是做為首相辦公使用，2002年舊公邸拆除、新官邸落成後，才移作公邸使用。從時任首相小泉純一郎開始，共7任首相入住，但自安倍2012年回鍋再任首相之後，就一直閒置至今。根據國家公務員宿舎法，公邸供日相免費使用，並未強制規定入住。但不論入住與否，每年都會編列預算維護，一年預算約1億6000萬日圓。

過去公邸還是官邸時就發生不少流血事件，曾在1932年發生「五一五事件」，年輕軍官闖入官邸，刺殺時任首相犬養毅，又在1936年發生「二二六事件」，年輕軍人闖入、企圖刺殺時任首相岡田啟介，雖然岡田逃過一劫，但是妹夫不幸身亡。兩次流血事件導致改建成公邸後仍流傳不少靈異事件，甚至流傳「都市傳說」，只要搬入公邸的首相就會「短命政權」在位不久。安倍2012年回鍋當首相後，堅持不住公邸，也讓相關傳聞再度引發熱議。


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