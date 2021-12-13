COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

潘孟安籲周春米「接班」　鍾佳濱、莊瑞雄回應了

▲民進黨在屏東市長選舉採取初選機制，投入選戰的有立委莊瑞雄（左起）、鍾佳濱和周春米。（圖／翻攝自莊瑞雄、鍾佳濱、周春米臉書）
▲民進黨在屏東市長選舉採取初選機制，投入選戰的有立委莊瑞雄（左起）、鍾佳濱和周春米。（圖／翻攝自莊瑞雄、鍾佳濱、周春米臉書）

記者王敏旭／台北報導

2021-12-13 13:05:41

屏東縣長潘孟安昨出席公投說明會，首度公開表態，下屆屏東縣長接班人「唯一支持周春米」。周春米今（13）日表示，民主社會下不會有人覺得誰是指定接棒，最重要的是縣民的認可。鍾佳濱、莊瑞雄則說，只有交棒的問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨通過日前「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」，屏東採取初選，投入選戰的有立委鍾佳濱、莊瑞雄和周春米。不過，潘孟安公開指出，要延續屏東價值，要交給對縣政熟悉，這幾年來惦惦做，願意為屏東打拚、流汗的人，請大家支持周春米接班。

周春米說，重點不是在說文解字打轉，潘孟安縣長表達的是希望縣政延續，可以交棒給為屏東努力付出最多的人，延續屏東的品牌與可貴的屏東價值。大家也都會繼續努力爭取縣民的支持，感謝潘孟安的肯定，但相信選民也一定可以看見自己一路以來為屏東的努力與付出。

鍾佳濱表示，民主只有交棒，沒有接班，推測潘孟安縣長應該是一時口誤。

莊瑞雄則說，全黨為台灣的發展的公投案在共同打拚的時候，這個時候來發布所謂的接班，是不是急了點？如果敬愛的曹老師也搞指定接班，今天現場就不是潘縣長了。卸任的縣長其實只有交棒的問題，屏東的未來由大家共同來決定，不能被指定。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
在這些飯店中，哪一間關門讓你最難以釋懷？

在這些飯店中，哪一間關門讓你最難以釋懷？

繼續作答
即時
推薦閱讀