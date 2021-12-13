度過缺水、疫情、城中城挑戰 高市府表揚績優基層人員
高雄市長陳其邁今（13）日親自頒獎表揚50位來自各機關學校績優基層人員，他表示，每一位績優人員是從近9千位基層同仁脫穎而出，陳其邁指出，過去一年，高雄市面臨很多挑戰，從三月缺水，到五月疫情，到城中城事件都視民如親，把高雄市民當成家人，他也代表市民朋友感謝各位基層同仁。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-13 13:12:04
陳其邁說，從三月缺水，到五月疫情以及推動各項市政建設、招商引資，在緊緊緊市政推動過程中，所有基層同仁都非常辛苦，且在面臨城中城大火事件時，給予罹難者家屬或是受傷者最大的協助及陪伴，這種感情的投入，都是以人為本，視民如親，把高雄市民當成家人。
陳其邁憶及，其中讓他印象非常深刻的是疫情期間，鳳山衛生所長在當時全面施打疫苗時，在疫情嚴峻時施打疫苗，所長堅守崗位做到退休前最後一天，令人動容；而另一位隸屬觀光局的同仁，在退休前三天自願請調到高雄展覽館疫苗施打站，希望在退休前留下最美好的回憶，看著同仁熱心帶著他的團隊與市民朋友共同面對困難，讓很多市民留下深刻印象。
高雄市府行政暨國際處表示，50位來自各機關學校表現傑出且績效卓著的基層人員，由近9千名基層同仁中，脫穎而出，包括35名績優職工及15名績優臨時人員，典禮上由市長親自頒發「雙手捧稻穀」為意象的獎座1座，象徵基層人員給予高雄的愛與辛勤奉獻，並頒贈獎金1萬元，感謝基層同仁為這座城市打拼。